В Совете нацбезопасности США заявили, что ЧВК Вагнера отправила на войну 40 тысяч российских заключенных 

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что около 90% бойцов в Украине могут быть заключенными, завербованными для участия в войне. Об этом сообщает CNN.

По словам Кирби, общая численность группировки ЧВК в Украине может достигать 50 тысяч человек, из которых около 40 тысяч могут быть бывшими заключенными. Координатор стратегических коммуникаций также добавил, что, по данным США, только за последние недели в Украине были убиты около тысячи бойцов ЧВК, при этом 90% из них — бывшие заключенные.

Кирби также сообщил, что ЧВК Вагнера тратит около ста миллионов долларов в месяц на финансирование своей деятельности в Украине.

О вербовке заключенных в российских тюрьмах для участия в войне в Украине стало известно летом 2022 года. В некоторые колонии с целью вербовки приезжал лично основатель ЧВК Евгений Пригожин. Об этом, в частности, 21 декабря сообщил политик Алексей Навальный, отбывающий наказание в владимирской колонии строгого режима.

По данным фонда , ко второй половине октября в России для участия в войне завербовали более 20 тысяч заключенных.

Как вербуют заключенных

«Я вас живыми забираю. Но не всегда живыми возвращаю» Посмотрите, как Евгений Пригожин вербует заключенных на войну в Украине. Видео и расшифровка

Как вербуют заключенных

«Я вас живыми забираю. Но не всегда живыми возвращаю» Посмотрите, как Евгений Пригожин вербует заключенных на войну в Украине. Видео и расшифровка