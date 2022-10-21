Глава «Руси сидящей»: число завербованных на войну заключенных превысило 20 тысяч человек

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Число российских заключенных, завербованных для участия в войне в Украине, превышает 20 тысяч человек, сообщает «Агентство» со ссылкой на главу фонда Ольгу Романову.

На каких данных основана эта оценка, не уточняется.

«Агентство» пишет, что неделей ранее число завербованных заключенных оценивалось приблизительно в 15 тысяч. Резкий скачок Романова объясняет началом вербовки в исправительных колониях за Уралом, а также граждан стран СНГ.