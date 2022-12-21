Пригожин приезжал в колонию, где сидит Навальный

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Основатель Евгений Пригожин приезжал во владимирскую колонию строгого режима, где отбывает наказание политик Алексей Навальный, с целью вербовки заключенных для участия в военных действиях в Украине. Об этом Навальный сообщил в письме, которое его соратники опубликовали в твиттере.

«[Пригожин] прилетел на вертолете, всех зеков собрали на стадионе вместе с начальством. Пригожин ростом маленький, лысый. Сказал: „Я сам отмотал 10 лет, зову вас стать моими штурмовиками. Через полгода каждому выпишу помилование, у вас пять минут на раздумья“», — пересказал слова очевидца Навальный.

По словам политика, на предложение Пригожина согласились около 80-90 человек, после чего была «вторая волна вербовки». Сколько всего человек согласись поехать на войну, Навальный не уточнил.

Навальный заявил, что теперь «многие поколения» заключенных будут знать, что в России нет закона, судов и правил, поскольку убийц и грабителей с огромными сроками «по щелчку пальцев может освободить никакой не суд и даже не Путин, а лысый человечек, приезжающий на зоны с историей о том, как он „топтал десять лет“».

Расплачиваться за это мы будем долго. Даже если бы это было целесообразно с военной точки зрения, то и тогда это было бы совершенно недопустимо. Но так ведь и с военной точки зрения это глупость, обычная путинско-пригожинская коррупционная муть. И все это для того, чтобы бессовестно отнять кусок земли у соседнего государства. Основы права уничтожаются в России ради будущего поражения в позорной войне.

О том, что ЧВК Вагнера вербует заключенных для участия в войне в Украине, стало известно летом 2022 года. В середине осени в сети появилось видео, на котором основатель ЧВК Евгений Пригожин, до этого отвергавший любую связь с этой военной компанией, выступает перед заключенными, призывая вступить их в ряды ЧВК.

По данным фонда , ко второй половине октября в России для участия в войне завербовали более 20 тысяч заключенных.

Вот как это происходит

«Я вас живыми забираю. Но не всегда живыми возвращаю» Посмотрите, как Евгений Пригожин вербует заключенных на войну в Украине. Видео и расшифровка

Вот как это происходит

«Я вас живыми забираю. Но не всегда живыми возвращаю» Посмотрите, как Евгений Пригожин вербует заключенных на войну в Украине. Видео и расшифровка