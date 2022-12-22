«Все они погибли бы героями». Пригожин заявил, что оппозиционеров нельзя было отпускать за границу, а нужно было отправить в штрафной батальон

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Создатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин через пресс-службу прокомментировал сообщения о том, что он посещал колонию строгого режима, где отбывает наказание политик Алексей Навальный, с целью вербовки заключенных для участия в военных действиях в Украине.

О визите Пригожина в колонию 21 декабря сообщил Навальный, указав, в частности, что, по его мнению, вербовка заключенных уничтожает основы права в России «ради будущего поражения в позорной войне».

Корреспондент РБК Любовь Порываева вечером 21 декабря направила запрос Пригожину с просьбой прокомментировать заявление Навального. Пригожин не стал отвечать сразу, заявив, что ему необходимо взять паузу «так как речь идет о близости с Навальным». Через час ответ все же был опубликован.

Пригожин заявил, что вопросы журналистки «лежат в плоскости мелкой попытки необдуманного шпионажа». Он отказался напрямую ответить на вопрос, был ли в колонии, где сидит Навальный, ограничившись заявлением, что «часто летает на вертолете и бывает в разных местах». Отвечая на вторую часть вопроса о правовых основах вербовки заключенных, Пригожин, отметив, что он «не такой большой знаток российского права как Леша [Навальный — прим. «Медуза»]», заявил, что но «не видит в этом ничего предосудительного». Во-первых, по мнению Пригожина, осужденным предоставляется возможность «очиститься и получить второй шанс в жизни, пройдя через ужасы войны». Во-вторых, подчеркнул он, «никто не может отнять у человека право защищать свою Родину, свою мать и свою семью всеми доступными способами», добавив:

Я глобально не согласен с политикой государства в том, что всем «навальнообразным» дали возможность бежать за границу. Их обязаны были собрать, сформировать один штрафной батальон и передать мне. И не сомневайтесь, что все они погибли бы героями».

О том, что ЧВК Вагнера вербует заключенных для участия в войне в Украине, стало известно летом 2022 года. В середине осени в сети появилось видео, на котором основатель ЧВК Евгений Пригожин, до этого отвергавший любую связь с этой военной компанией, выступает перед заключенными, призывая вступить их в ряды ЧВК. По данным правозащитников, из колоний для участия в войне завербованы не менее 20 тысяч человек.

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