«Агентство»: российским заключенным угрожают новыми делами за отказ ехать на войну

Российских заключенных заставляют вступать в ряды , угрожая новыми уголовными делами, сообщает «Агентство», ссылаясь на слова двух юристов и правозащитницу.

По словам юриста Яны Гельмель, на заключенных оказывают давление в колониях Самарской и Ростовской областей, Краснодарского края и регионов Северного Кавказа. «Приезжают оперативники МВД или ФСБ, обещают поднять старые дела 10-20 летней давности, по которым срок давности уже прошел, пугают, что будут возбуждать дела по тем, кто отказывается идти на войну», — заявила Гельмель.

О подобных методах давления в колониях Пермского края также сообщила правозащитница Оксана Асауленко. В пример она привела случай заключенного, которому до освобождения оставалось пять месяцев. По словам матери мужчины, в последнем разговоре он дал ей понять, что его заставили подписать контракт с ЧВК Вагнера.

Еще один юрист, который попросил не называть его имени, подтвердил, что заключенных вербуют с помощью угроз. По данным юриста, наиболее активный набор идет в колониях , которые находятся недалеко от украинской границы.

Также источники «Агентства» сообщают, что в следственных изоляторах арестованным стали предлагать вступить в ЧВК Вагнера, обещая при этом закрыть уголовные дела. Собеседники «Агентства» сообщили, что такая практика сложилась в СИЗО-1 Самары, в СИЗО-5 Москвы, а также в изоляторе в Перми.

По мнению Яны Гельмель, новые методы вербовки российских заключенных обусловлены тем, что все меньше людей готовы заключать контракт с ЧВК, поскольку до колоний начали доходить сведения о числе убитых и раненых среди тех, кто согласился отправиться на войну летом-осенью 2022 года.

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О вербовке заключенных в российских тюрьмах для участия в войне в Украине стало известно летом 2022 года. В некоторые колонии с этой целью приезжал лично владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. Об этом, в частности, 21 декабря сообщил политик Алексей Навальный, отбывающий срок во владимирской колонии строгого режима.

В декабре координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что численность ЧВК Вагнера в Украине могла достигнуть 50 тысяч человек, из них 90% — бывшие заключенные. В январе эту информацию частично подтвердило Минобороны Великобритании.

По словам главы благотворительного фонда «Русь сидящая» Ольги Романовой, из 50 тысяч заключенных, завербованных ЧВК Вагнера, на фронте остались около 10 тысяч человек. «Остальные либо убиты, либо трехсотые, либо пропали без вести, либо дезертировали, либо сдались в плен», — заявила Романова в январе.

Что рассказывают заключенные о ЧВК Вагнера

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