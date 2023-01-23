«Русь сидящая»: из 50 тысяч заключенных, завербованных ЧВК Вагнера, на фронте остались только 10 тысяч. Остальные либо погибли, либо дезертировали

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Из 50 тысяч российских заключенных, завербованных для участия в войне в Украине, остались только десять тысяч человек, считает глава благотворительного фонда Ольга Романова.

«По нашим данным, на конец декабря были завербованы 42-43 тысячи [заключенных]. Сейчас их, скорее всего, уже за 50 тысяч. Из них воюют на фронте десять тысяч, потому что все остальные либо убиты, либо , либо пропали без вести, либо дезертировали, либо сдались в плен», — сказала Романова проекту My Russian Rights.

По ее данным, дезертировать из ЧВК заключенные «со страшной силой» начали еще осенью. Многие из них, отмечает глава проекта, бежали обратно в Россию, взяв с собой оружие. В пример она привела случай, произошедший в начале декабря 2022 года в Ростовской области. Тогда бывший заключенный, дезертировавший из ЧВК, открыл огонь по полицейским, ранив одного из них.

Романова также предположила, что основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, «обещавший Путину выиграть войну», не ведет статистики о пропавших или дезертировавших заключенных, просто записывая их всех в список погибших. Об этом, в частности, могут свидетельствовать сообщения о том, что ЧВК возвращает родственникам заключенных пустые гробы.

О вербовке заключенных в российских тюрьмах для участия в войне в Украине стало известно летом 2022 года. В некоторые колонии с целью вербовки приезжал лично основатель ЧВК Евгений Пригожин. Об этом, в частности, 21 декабря сообщил политик Алексей Навальный, отбывающий наказание в владимирской колонии строгого режима.

В декабре координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что численность ЧВК Вагнера в Украине могла достигнуть 50 тысяч человек. Он также отметил, что 90% группировки могут быть бывшими заключенными. В январе эту информацию частично подтвердило Минобороны Великобритании.

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