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Минобороны Великобритании: численность ЧВК Вагнера в Украине — 50 тысяч человек

Источник: Министерство обороны Великобритании

По данным военной разведки Великобритании, под командованием ЧВК Вагнера в Украине находится до 50 тысяч человек, сообщает министерство обороны Великобритании в своем ежедневном обзоре ситуации в Украине.

По заявлению британского Минобороны, ЧВК Вагнера стала «ключевым компонентом украинской кампании».

В декабре 2022 года похожую оценку привел координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби. По его словам, 40 из 50 тысяч бойцов группы Вагнера — это бывшие заключенные. Он отмечал, что ЧВК Вагнер составляют конкуренцию российским военным.

27 декабря 2022 года в России зарегистрировали первую компанию с «ЧВК Вагнер» в названии. В ЕГРЮЛ внесли акционерное общество «ЧВК Вагнер Центр». По мнению Минобороны Великобритании, регистрация компании направлена на «легитимизацию организации, приобретающей все большую известность».

О роли ЧВК Вагнера в войне — обсуждаем в подкасте «Что случилось»

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ЧВК Вагнера делает все, чтобы представить себя самой мощной частью сил РФ, воюющих в Украине. Какую роль эта ЧВК играет в действительности?
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