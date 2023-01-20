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По данным военной разведки Великобритании, под командованием ЧВК Вагнера в Украине находится до 50 тысяч человек, сообщает министерство обороны Великобритании в своем ежедневном обзоре ситуации в Украине.

По заявлению британского Минобороны, ЧВК Вагнера стала «ключевым компонентом украинской кампании».

В декабре 2022 года похожую оценку привел координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби. По его словам, 40 из 50 тысяч бойцов группы Вагнера — это бывшие заключенные. Он отмечал, что ЧВК Вагнер составляют конкуренцию российским военным.

27 декабря 2022 года в России зарегистрировали первую компанию с «ЧВК Вагнер» в названии. В ЕГРЮЛ внесли акционерное общество «ЧВК Вагнер Центр». По мнению Минобороны Великобритании, регистрация компании направлена на «легитимизацию организации, приобретающей все большую известность».

О роли ЧВК Вагнера в войне — обсуждаем в подкасте «Что случилось»

Все эпизоды ЧВК Вагнера делает все, чтобы представить себя самой мощной частью сил РФ, воюющих в Украине. Какую роль эта ЧВК играет в действительности? 00:00 38:03

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