В России появилось юрлицо «ЧВК Вагнер Центр». Оно зарегистрировано в одноименном здании, которое строила компания Пригожина

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В ЕГРЮЛ зарегистрировано акционерное общество «ЧВК Вагнер Центр». Внимание на это обратила «Русская служба Би-би-си».

Юрлицо попало в реестр 27 декабря, его уставной капитал составляет минимальные 10 тысяч рублей; имена и количество акционеров не раскрываются.

Компания зарегистрирована в здании офисного комплекса «ЧВК Вагнер Центр», который открылся в Санкт-Петербурге в ноябре 2022 года. Здание, в котором в том числе проводят «патриотические» мероприятия для школьников, построило АО «Ритейл», директором которого после открытия здания стал Пригожин.

Официальный профиль нового АО — «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления». «ЧВК Вагнер Центр» указал в ЕГРЮЛ широкий спектр деятельности, отмечает «Русская служба Би-би-си», — от книгоиздания и научных разработок до аренды и лизинга воздушного транспорта.

До сих пор в России не существовало ни одного юрлица, в названии которого было бы словосочетание «ЧВК Вагнер».

Все эпизоды ЧВК Вагнера делает все, чтобы представить себя самой мощной частью сил РФ, воюющих в Украине. Какую роль эта ЧВК играет в действительности? 00:00 38:03