Война Триста пятьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 16 февраля читайте здесь.
Главные новости:
- Россия и Украина обменялись пленными по формуле 101 на 101.
- Парламент Словакии признал Россию «государством, поддерживающим терроризм».
- Российские войска атаковали Украину ракетами и дронами. После этой атаки в Молдове нашли обломки ракеты — в четвертый раз с начала войны.
- Российские военные решили массово применять авиацию в Украине, заявил источник «Важных историй», близкий к Минобороны России.
«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.
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Если человек, живущий в России, подозревается в преступлении или в совершении административного правонарушения, то о преследовании он, скорее всего, узнает из повестки в суд, а возможно, и в момент задержания. Тем, кто уехал из РФ, это не грозит, но есть риск узнать о деле против себя в случае возвращения — и тогда снова выехать уже не удастся. Не выпустят как человека, подозреваемого в преступлении, так и того (или ту), кто не оплатил административный штраф. Чтобы лучше оценить свои риски, можно попытаться заранее выяснить, есть ли к вам претензии у государства. Эта инструкция может оказаться полезной и тем, кто живет в России, но планирует отъезд: если, например, вам нужно оплатить штраф, о котором вы почему-то не знали, легально пересечь границу не получится.
Власти Латвии решили передавать ВСУ автомобили, конфискованные у пьяных водителей
Как сообщает Delfi, сейм (парламент) Латвии в окончательном чтении одобрил поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые предусматривают возможность безвозмездной передачи транспортных средств, принадлежащих государству, в собственность правительства Украины.
«Мы можем реализовать конфискованные у пьяных водителей транспортные средства, продав их, сдав на переработку или разобрав на запчасти, однако мы видим, что в нынешних условиях они были бы полезной поддержкой для народа Украины», — заявил председатель комиссии по обороне Раймонд Бергманис.
Решение о передаче конфискованных автомобилей в каждом случае будет принимать правительство Латвии. Процесс собираются организовать через организацию, которая сотрудничает с правительством Украины и получила конкретные запросы о помощи.
Ранее, напоминает Delfi, правящая коалиция договорилась о том, что автомобили, конфискованные у пьяных водителей, могут быть переданы для нужд украинской армии.
Силы ПВО сбили беспилотник в районе Балаклавской ТЭС в Севастополе
Повреждений ТЭС нет, она работает в штатном режиме, сообщил губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев.
Это третий беспилотник, сбитый в Севастополе за сутки. Утром 16 февраля Развожаев сообщал, что еще два дрона были уничтожены над морем. В запуске беспилотников он обвиняет Украину.
Украина объявила о национализации предприятий Олега Дерипаски на 10 миллиардов гривен
Решение о передаче в государственную собственность предприятий, принадлежащих Дерипаске вынес Высший антикоррупционный суд Украины по иску министерства юстиции, сообщила СБУ.
Решение суда касается Николаевского глиноземного завода, а также недродобывающих компаний «Глуховский карьер кварцитов», «Хустский карьер» и «Жежеловский карьер». Стоимость переданного Украине имущества составляет более 10 миллиардов гривен (более 20 миллиардов рублей или более 270 миллионов долларов).
«Установлено, что Дерипаска, входящий в ближайшее окружение военно-политического руководства России, руководил предприятиями через подконтрольные коммерческие структуры в разных регионах Украины. Таким образом, российский олигарх пытался скрыть свое отношение к украинским активам», — говорится в пресс-релизе СБУ.
Зеленский: прогнозируемое весеннее наступление российской армии в Украине уже началось
Об этом президент Украины заявил в интервью «Би-би-си». «Российские атаки уже ведутся на нескольких направлениях», — сказал он.
Он отметил, что ВСУ будут сдерживать атаки до тех пор, пока сами не перейдут в контрнаступление. Но для этого Украине необходимо больше западного вооружения. «Оружие — это единственный язык, который понимает Россия», — подчеркнул Зеленский.
Кроме того, президент заявил, что Украина не пойдет ни на какие территориальные уступки и компромиссы с Владимиром Путиным.
Здравствуйте. Война в Украине продолжается уже 359 дней. «Медуза» продолжает следить в прямом эфире за ходом боевых действий и связанными с этим событиями. Спасибо, что вы с нами.