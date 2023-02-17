Война Триста пятьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»

новости

«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 16 февраля читайте здесь.

Главные новости:

Россия и Украина обменялись пленными по формуле 101 на 101.

Парламент Словакии признал Россию «государством, поддерживающим терроризм».

Российские войска атаковали Украину ракетами и дронами. После этой атаки в Молдове нашли обломки ракеты — в четвертый раз с начала войны.

Российские военные решили массово применять авиацию в Украине, заявил источник «Важных историй», близкий к Минобороны России.

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