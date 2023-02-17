Адвоката из Краснодара Михаила Беньяша лишили адвокатского статуса сроком на три года. Ранее Беньяш был объявлен «иноагентом»
Совет адвокатской палаты Краснодарского края по представлению министерства юстиции России лишил Михаила Беньяша адвокатского статуса сроком на три года. Об этом сам Беньяш рассказал телеграм-каналу «Avtozak Live».
По его словам, причиной лишения статуса стала его фраза «Минюст сосет».
«Краснодарская палата адвокатов проявила свою сервильную конъюнктурность и послушала Минюст, который оскорбился на фразу, что Минюст сосет. Ну я как был убежден, что Минюст сосет, так и остался. И, кстати, я теперь не ограничен Кодексом этики, он на меня не распространяется, поэтому в своих высказываниях я теперь не ограничен», — заявил Беньяш.
Фразу про Минюст он написал в своем телеграм-канале в конце октября 2022 года — через несколько дней после того, как ведомство внесло его в список «иностранных агентов».
В декабре 2022-го, как писало издание «Адвокатская улица», краснодарское управление Минюста обратилось в региональную адвокатскую палату и потребовало лишить Беньяша адвокатского статуса. В ведомстве заявили, что в своем телеграм-канале он допускает некорректные высказывания и проявляет «грубое неуважение» к властям.
В январе претензии Минюста к Беньяшу рассмотрела квалификационная комиссия адвокатской палаты Краснодарского края. Она частично признала их обоснованными. После этого вопрос о лишении Беньяша адвокатского статуса был передан на рассмотрение совету палаты, который решил удовлетворить требование Минюста.
Михаил Беньяш неоднократно защищал гражданских активистов, а после вторжения России в Украину представлял в суде интересы сотрудников Росгвардии Краснодарского края, отказавшихся воевать и уволенных со службы за это. В декабре его отстранили от дела из-за его статуса «иноагента»
Беньяша объявили «иногентом» осенью. В начале февраля он рассказал, что одним из поводов стало то, чтобы он якобы распространял материалы «иноагентов». Речь о репосте из сатирического телеграм-канала «Neural Meduza», который оперативник из МВД принял за проект «Медузы», объявленной «иноагентом» весной 2021 года. На самом деле «Neural Meduza» не имеет никакого отношения к нашему изданию.
Кроме того, в начале февраля Беньяша оштрафовали на 30 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» российской армии. Поводом стали посты в его телеграм-канале, в которых он называл войну войной.