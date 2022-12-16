Адвоката росгвардейцев из Краснодарского края, отказавшихся воевать в Украине, отстранили от дела из-за его статуса «иноагента»

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Третий апелляционный суд в Сочи отстранил адвоката от дела сотрудников ОМОН Росгвардии, которые пытаются оспорить увольнение после отказа воевать в Украине. Об этом сообщил сам Беньяш.

Он выложил в своем телеграм-канале пресс-релиз с сайта суда. В нем говорится, что в материалах дела росгвардейцев содержатся сведения, составляющие государственную тайну. Беньяш имеет статус «иностранного агента», и, согласно новому закону, не может иметь доступа к таким сведениям.

При этом, отметил Беньяш, он ознакомился с материалами дела — в том числе со сведениями, отнесенными к гостайне, — еще до получения статуса «иноагента» (это произошло в октябре 2022 года).

«То обстоятельство, что я уже ознакомился с секреткой и еще до инагентства, судом воспринято… никак не воспринято. И то, что этот отвод не защитит гостайну от инагента, тоже понятно. Как сделать так, чтобы я ее забыл, раз не имею права знать, но уже знаю, лично мне непонятно», — заявил Беньяш.

В самом начале войны 12 сотрудников ОМОНа Росгвардии по Краснодарскому краю отказались ехать в Украину, из-з чего их уволили. Росгвардейцы посчитали увольнение незаконным и подали в суд иск о восстановлении на службе. Михаил Беньяш представлял интересы истцов (на данный момент, по его словам, их количество сократилось с 12 до трех).

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