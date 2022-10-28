Минюст объявил «иноагентами» компанию-владельца книжного сервиса Bookmate и основательницу «Дождя» Наталью Синдееву

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Министерство юстиции внесло в реестр СМИ — «иностранных агентов» компанию-владельца книжного сервиса Bookmate.

Также в реестр попали Андрей Баев (директор Bookmate в России) и Алексей Докучаев (директор Bookmate по маркетингу и генеральный директор книжных издательств Individuum и Popcorn Books).

В список физических лиц — «иноагентов» попала основательница телеканала Наталья Синдеева, ведущий канала Владимир Роменский, а также ведущая и глава службы информации «Дождя» Екатерина Котрикадзе. Две недели назад статус «иноагента» получил ее муж, главный редактор «Дождя» .

Помимо этого, в список физлиц — «иноагентов» добавили адвоката Михала Беньяша, политолога Тараса Березовца, а также журналиста и видеоблогера Ивана Яковину.

В августе 2022 года источники «Ведомостей» сообщили, что ирландская компания Bookmate Limited, владеющая сервисом Bookmate, решила уйти с российского рынка. Один из собеседников издания сказал, что сам сервис останется доступен в Роосии, его развитием займется «Яндекс», который в июне купил права на использование технологической платформы Bookmate в СНГ.

Кроме того, в августе Bookmate Limited, а также Алексей Докучаев и Андрей Баев продали свои доли в издательствах Individuum и Popcorn Books совладельцу сети «Читай-город—Буквоед» Денису Котову. Бенефициаром этой сети является издатель Олег Новиков, который также, как считается, контролирует группу «Эксмо-АСТ».

Popcorn Books выпустило книгу «Лето в пионерском галстуке», в которой описываются отношения пионера и вожатого. Произведение стало хитом в России (его тираж превысил 250 тысяч экземпляров), его раскритиковали российские пропагандисты.