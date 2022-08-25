«Ведомости»: ирландский владелец Bookmate уйдет из России, сам сервис останется

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Ирландская компания Bookmate Limited, владеющая одноименным сервисом цифровых книг, решила уйти с российского рынка. Об этом сообщила газета «Ведомости», ссылаясь на источники.

Собеседники издания не смогли уточнить, как скоро компания уйдет из РФ. Сейчас сервис Bookmate доступен российским пользователям в обычном режиме. Гендиректор Bookmate в России Андрей Баев отказался от комментариев.

Топ-менеджер неназванного книжного издательства сообщил, что развитием книжного сервиса в России займется «Яндекс», который в июне купил права на использование технологической платформы Bookmate в СНГ, а также трудоустроил несколько сотрудников сервиса. По словам источника, Андрей Баев и его команда продолжат развивать Bookmate в Европе и Азии.

Представитель «Яндекса» отказался от комментариев.

Книжный сервис Bookmate в 2010 году основали британец Саймон Данлоп и россиянин Виктор Фрумкин. В России сервис сотрудничает с такими крупными издательствами, как «Альпина» и «Азбука-Аттикус», в других странах — с HarperCollins, MacMillan и Egmont Books.

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