Кинокритика «Медузы» Антона Долина и главреда «Дождя» Тихона Дзядко объявили «иностранными агентами»

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Министерство юстиции внесло кинокритика «Медузы» Антона Долина в реестр СМИ-«иноагентов».

Кроме того, пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш и главный редактор Тихон Дзядко попали в список физических лиц-«иноагентов».

Также в список СМИ-«иноагентов» попали бывшие сотрудники «МБХ-Медиа» Вероника Куцылло и Иван Жадаев, бывшая сотрудница «Открытых медиа» Наталья Телегина, бывший автор колонок для «Ведомостей» Владимир Рувинский, а также журналист и преподаватель РАНХиГС Кирилл Харатьян.

В список физлиц-«иноагентов», помимо Дзядко и Ярмыш, внесен журналист Дмитрий Низовцев, который сотрудничает с командой Навального.

Кроме того, Минюст добавил в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иностранного агента». Несколько дней назад «Весна» попала в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.