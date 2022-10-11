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Компанию Meta и движение «Весна» внесли в России в перечень террористов и экстремистов

Источник: Росфинмониторинг

Компанию Meta, которой принадлежат фейсбук, инстаграм и WhatsApp, а также движение «Весна» внесли в перечень террористов и экстремистов.

Соответствующий реестр ведет Росфинмониторинг. Организации и физические лица, попавшие в этот список, фактически лишаются возможности распоряжаться денежными средствами.

Решение о признании Meta «экстремистской организацией» и запрете ее деятельности в России было вынесено 21 марта. Facebook и Instagram заблокировали на территории страны. Ограничения не затронули мессенджер WhatsApp, которым также владеет Meta.

«Весна» — общественное движение, его активисты после начала российского вторжения в Украину призывали проводить антивоенные акции. В конце сентября прокуратура Санкт-Петербурга потребовала признать движение «Весна» «экстремистским». По состоянию на 11 октября, суд решение по этому вопросу не вынес.

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