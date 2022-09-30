Прокуратура Санкт-Петербурга потребовала признать «экстремистским» движение «Весна»
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Прокуратура Санкт-Петербурга потребовала признать «экстремистским» движение «Весна». Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как утверждает прокуратура, деятельность движения «направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя Российской Федерации». По мнению ведомства, «Весна» проводит несанкционированные митинги «в целях расшатывания ситуации».
Движением создаются условия для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране, формируется общественное мнение о необходимости смены власти в Российской Федерации.
Прокуратура подала иск в суд с требованием запретить деятельность «Весны» на территории РФ. До вынесения судебного решения прокурор принял решение о приостановке его деятельности.
В самой «Весне» подчеркнули, что движение продолжит работу.
«Весна» — общественное движение, которое выступает против войны и за сменяемость власти. После начала мобилизации активисты движения призывали выходить на протестные акции.