Французские сети «Ашан» и «Леруа Мерлен» после начала войны остались в России. Теперь их подозревают в бесплатном снабжении российской армии в Украине

Наталья Колесникова / AFP / Scanpix / LETA

Сотрудники французской сети магазинов «Ашан» в Петербурге вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину собрали на складах компании различные товары, в том числе одежду, газовые баллоны и спальные мешки, и передали их российской армии. Об этом говорится в расследовании Le Monde, The Insider и Bellingcat.

Авторы расследования отследили одну поставку, совершенную в марте 2022 года. Как следует из внутренней переписки сотрудников компании, 15 марта контролер управления «Ашан — Санкт-Петербург» Наталья Зельцер направила 20 сотрудникам письмо с просьбой подготовить «гуманитарную помощь» и собрать ее в одном из магазинов на севере Петербурга.

В список «гуманитарной помощи» общей стоимостью два миллиона рублей, в частности, вошли:

3000 килограммов супов и пюре быстрого приготовления

2000 килограммов мясных консервов

1500 килограммов сахара

50 килограммов кофе

30 килограммов чая

900 пар носков

1050 футболок

2500 пар рабочих перчаток

1000 упаковок зубной пасты

3500 пачек сигарет разных марок

2000 пачек спичек

500 зажигалок

150 газовых баллонов

150 топоров

Бывший сотрудник одного из магазинов «Ашан» в Петербурге Алексей Р. утверждает, что Наталья Зельцер во время погрузки сообщила ему, что все товары отправляют «на специальную военную операцию» (так власти РФ называют вторжение в Украину). Одна из менеджеров по логистике «Ашан — Санкт-Петербург» заявила The Insider, что компания бесплатно выделила товары из своих запасов.

Наталья Зельцер в одном из писем в офис «Ашана» в Москве попросила оформить «гуманитарную помощь» как закупку со стороны десяти небольших компаний. Все компании связаны друг с другом — они обслуживают петербургское унитарное предприятие «Пассажиравтотранс», которое подконтрольно городскому комитету по транспорту. В двух компаниях, на которые выставили счета за закупку, подтвердили журналистам, что товары отправили российским военным.

Как отмечает The Insider, ранее замглавы комитета по социальной политике Петербурга Александр Любимов говорил, что «вместе с коллегами из комитета по транспорту» разработал логистику поставок «гуманитарной помощи» для Минобороны РФ и собрал от различных организаций 280 тонн.

Авторы расследования добавили, что в магазинах «Ашана» в некоторых других городах, в том числе в Самаре, Рыбинске и Владимире, располагались пункты сбора «гуманитарной помощи для Донбасса».

Руководство «Ашана» в России отказалось от комментариев. В пресс-службе французского «Ашана» заявили, что компания вне политики и не занимается поддержкой военнослужащих.

В расследовании также утверждается, что помимо «Ашана» в поставках российским военным могла участвовать сеть гипермаркетов товаров для дома и ремонта «Леруа Мерлен», которая, как и «Ашан», принадлежит французской Mulliez Group. В декабре 2022 года «Молодая гвардия» (молодежное крыло «Единой России») опубликовала в ВК видео о том, как участники движения разгружают в Мариуполе коробки с фирменным знаком «Леруа Мерлен». На другой записи, сделанной в декабре в Донецке, представитель самопровозглашенной ДНР стоит возле вещей с символикой «Ашана» и «Леруа Мерлена» и благодарит «школьников из Самары» за собранную помощь.

После публикации журналистского расследования украинский «Ашан» выпустил заявление, в котором потребовал объяснений от французского офиса. «Мы шокированы информацией, которая была опубликована в журналистском расследовании о помощи армии страны-агрессора. Мы срочно обратились в офис во Франции. Они эту информацию опровергают», — сказано в заявлении украинского «Ашана».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «Ашан» превратился в «полноценное оружие российской агрессии». Кулеба намерен обсудить это с главой МИД Франции.

«Ашан» и «Леруа Мерлен» вскоре после начала войны объявили, что продолжат работу в России. В «Ашане» говорили, что намерены сохранить своих сотрудников и «гарантировать выполнение нашей первоочередной миссии: продолжить кормить людей в России и Украине».