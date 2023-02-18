Французская сеть «Ашан» отрицает, что снабжала армию РФ в Украине. Ранее журналисты заявили, что компания передала носки, сигареты и топоры для военных

Французская сеть магазинов «Ашан» сообщила в своем заявлении (.pdf), что категорически отрицает факты, изложенные в расследовании Le Monde, The Insider и Bellingcat о том, что компания якобы снабжала российскую армию в Украине.

В расследовании утверждалось, что сотрудники компании в Петербурге собрали на складах компании и передали их российским военным в Украине под видом гуманитарной помощи. Кроме того, журналисты обнаружили, что в магазинах «Ашана» в других городах находятся пункты сбора «гуманитарной помощи для Донбасса».

В «Ашане» заявили, что в Петербурге заказ на сбор продуктов, одежды и других товаров сделала мэрия города. Торговая сеть не оплачивала эти товары и не знала, кому они предназначаются. «Ничто в заказанных продуктах не могло вызвать у компании вопросы о конкретном конечном пункте их назначения», — отметили в компании.

Компания также отрицает, что устанавливала пункты сбора помощи «для Донбасса» в своих магазинах. Согласно заявлению ретейлера, в торговом центре в Самаре, который упоминался в журналистском расследовании, пункт сбора организовал владелец ТЦ, причем за пределами территории магазина «Ашан».

«Auchan Retail не осуществляет, не поддерживает и не финансирует какие-либо „благотворительные“ сборы для российских вооруженных сил», — сообщила торговая сеть.

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