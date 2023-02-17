«Нужно успеть попробовать то, чего хочется» Как в Украине во время войны меняется отношение к сексу. Рассказывает украинское издание «Бабель»

Рейв-вечеринка в Киеве, 4 февраля 2023 года Daniel Cole / AP / Scanpix / LETA

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Индустрия секс-товаров в Украине росла все последние годы, но с началом полномасштабной войны значительно сократилась, пишет издание «Бабель». По оценкам украинского магазина Lovespace, занимающегося сексуальным образованием и исследующего статистику продаж секс-игрушек, до российского вторжения в стране функционировали более 250 онлайновых секс-шопов, сейчас их осталось около 30.

Весной 2022 года спрос на подобные товары фактически исчез, но уже летом снова стал расти. Например, за прошедший год на 65% выросли продажи секс-игрушек на дистанционном управлении, которыми пользуются разъединенные пары.

О таком опыте журналистам рассказала автор телеграм-канала «Ці блядські історії», посвященного секс-игрушкам. С началом войны она (в материале ее называют просто М.) несколько раз бросала вести канал, но вскоре поняла, что это способ поддержать себя и своих читательниц, продолжавших обращаться за консультациями.

В конце августа ее супруг ушел добровольцем в ВСУ. В одном из постов она рассказала, что получила оргазм от игрушки, которой через специальное приложение управлял ее муж на фронте. После публикации читательницы раскупили все игрушки этой модели в секс-шопе. «У меня был такой шок, когда понимала, что я здесь, в Киеве, а он на фронте. Раньше он управлял игрушкой, когда был рядом, но в тот раз между нами было большое расстояние. Это очень интимный опыт. Игрушка не заменит любимого человека, но позволяет виртуально быть рядом», — рассказала М.

Соучредитель сети Lovespace Тарас Крупа признается, что после 24 февраля остановил работу секс-шопов, сомневаясь, нужно ли это сейчас людям. Однако почти сразу же в инстаграме стали приходить запросы от клиентов. В конце марта работу возобновили.

Сейчас Lovespace отдает 10% своей прибыли на нужды ВСУ. Отдельно команда секс-шопа собирает средства на квадрокоптеры и ремонт трофейного танка Т-72, передает лубриканты для медиков.

Менеджер Lovespace Марина рассказывает, что когда спрос на секс-товары начал расти, многие люди часто приходили с чувством вины: «Летят ракеты, а я вибратор покупаю». Неожиданно для самой себя Марина стала объяснять клиентам, что секс во время войны — это нормально. «Оттого, что ты не помастурбируешь или не получишь оргазм, русским хуже не станет», — поясняет она.

Еще одна тенденция, которую она заметила у клиентов — люди стали чаще интересоваться чем-то новым. «Кто-то давно хотел что-то попробовать, а теперь понимает, что ракета может ебнуть каждый день, так чего еще ждать? — говорит Марина. — Нужно успеть попробовать то, чего хочется».

Сексолог Тася Осадчая в беседе с журналистами издания «Бабель» описывает две противоположные стратегии украинцев по отношению к сексу во время войны: одни просто от него отказываются, другие, напротив, повсюду его ищут.

«Весной у всех была страшная дезадаптация. Было не до секса. Когда мы уже адаптировались к происходящему, потребность в сексе вернулась. Потом полетели дроны и начались блэкауты — снова нужно было адаптироваться. Но также весной у многих было практически животное желание секса из-за прямой опасности для жизни. Просто об этом не рассказывают из-за стеснительности», — говорит Осадчая.

Обе стратегии в случае опасности нормальны, объясняет сексолог. Первая возникает от того, что человек пытается не испытывать боли, а заодно притормаживает и другие ощущения, например, возбуждение. Или кому-то кажется, что секс во время человеческих несчастий неуместен. Вторая базируется на биологическом желании размножаться. В критические моменты людям хочется близости, но на это во время войны не всегда есть ресурс, поэтому близость эмоциональную заменяют физической, поясняет она.

Еще одна особенность — героизация и сексуализация военных, становящаяся частью культуры. Но для самих военнослужащих, возвращающихся с фронта или получивших ранения, это может оказаться проблемой. Они могут начать стесняться своего тела или испытывать сложности с восстановлением сексуальных отношений с партнером.

Осадчая призывает не подавлять сексуальную жизнь из-за стрессовых ситуаций, поскольку это может привести к обострению болезней или вылиться в агрессию и насилие. Сейчас в Украине появляется понимание, что потерянного времени никто не вернет, считает она, люди начинают воспринимать войну как часть жизни.

«Единственные критерии того, каким должен быть секс, ― согласие, безопасность и уважение. Это должно доставлять удовольствие и не вредить ни вам, ни другим. А война действительно вносит коррективы: когда как не сейчас?» — говорит сексолог.