На Мюнхенскую конференцию по безопасности вместо властей России пригласили Ходорковского и Каспарова

Организаторы Мюнхенской международной конференции по безопасности в этом году отказались приглашать представителей правительства России. Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на интервью председателя конференции Кристофа Хойсгена немецкой радиостанции MDR Aktuell.

«Высказывания, которые мы ежедневно слышим из Кремля, не позволяют заключить, что Россия хотя бы на йоту отступит от того, что Путин провозгласил целью войны, а именно, разрушения Украины», — пояснил Хойсген (цитата по Deutsche Welle).

По его словам, вместо чиновников от России приглашены представители гражданского общества и оппозиции, в частности, Гарри Каспаров и Михаил Ходорковский.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 1962 года. Россия начала участвовать в форуме с 1999 года.

В 2007 году на конференции единственный раз присутствовал президент России Владимир Путин. Он произнес так называемую «мюнхенскую речь», в которой раскритиковал «однополярную модель мира», США и НАТО. Это выступление считают одной из точек отсчета ухудшения отношений между Россией и Западом.

В 2022 году Россия впервые отказалась участвовать в Мюнхенской конференции, заявив, что она «утрачивает инклюзивность, объективность».

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