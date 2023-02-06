Автора видео с новогодним обращением Путина на фоне песни «Потапа и Насти» оштрафовали на 45 тысяч рублей. Его обвинили в «дискредитации» армии

Новомосковский районный суд Тульской области оштрафовал местного жителя Станислава Ермакова на 45 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» российской армии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Внимание на сообщение и карточку дела обратила «Медиазона».

Суд установил, что в ночь на 1 января в тульском кафе «Флагман» Ермаков записал на телефон видео, как во время трансляции по телевидению новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина в окружении военных «звучал трек украинской группы». Ролик Ермаков отправил в одну из групп в WhatsApp «с неограниченным количеством участников».

В середине января Baza опубликовала видео Ермакова, снятое во время новогодней вечеринки в кафе «Флагман» в Новомосковске. На запись попал зал заведения, где посетители танцуют под песню «Новый год» группы «Потап и Настя» 2010 года, а над одним из столов висит телевизор, где показывают обращение Путина.

После распространения видео в интернете протокол о «дискредитации» армии также составили на диджея кафе Сергея Васильева, включившего песню. Как сообщили в «Медиазоне» в пресс-службе суда, его административное дело еще не рассматривали.

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Административная и уголовная статьи о «дискредитации» российской армии включили в соответствующие кодексы через неделю после вторжения России в Украину.

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