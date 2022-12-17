СК не нашел состава преступления в призыве Антона Красовского «топить» украинских детей

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Следственный комитет не усмотрел состава преступления в высказываниях журналиста Антона Красовского, призывавшего «топить» и «жечь» детей в Украине. Об этом сказано в ответе ведомства на запрос адвоката и депутат Мосгордумы Евгения Ступина.

«Сообщаю, что в поступившем обращении сведений о совершенном или готовящемся преступлении против несовершеннолетних либо с их участием не сообщается. Вопросов, относящихся к компетенции ГСУ СК России по Москве, не содержится». — говорится в документе, который опубликовал Ступин.

Там же отмечается, что обращение депутата перенаправлено в управление МВД по Москве «в целях проведения оперативно-розыскных мероприятий».

«То есть, не разжигал он вражды и розни своими призывами!! Видимо, сбываются худшие предположения, что госпропагандиста решили „отмазать“. Я об этом подумал сразу, поэтому, не поверив Бастрыкину, написал свое заявление о привлечении Красовского к уголовной ответственности», — написал Ступин в телеграм-канале, добавив, что подключит к делу прокуратуру.

Журналист Антон Красовский возглавлял «RT Россия» — русскоязычную дирекцию RT. 24 октября главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что остановила сотрудничество с ним из-за того, что он в эфире своей программы «Антонимы» призвал «топить» и «жечь» украинских детей.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить слова Красовского. Сам ведущий извинился: «Я всегда хотел быть лучше врага. Моя страна хотела быть лучше врага, и я дурак, смешал добро со злом и облажался, скурвился. Не знаю, можно ли меня простить. Я себя никогда не прощу».

Кто такой Антон Красовский

Когда продаешь душу дьяволу, любой талант превращается в говно Светлана Рейтер рассказывает историю бывшего журналиста Антона Красовского, ставшего одним из главных пропагандистов этой войны

Кто такой Антон Красовский

Когда продаешь душу дьяволу, любой талант превращается в говно Светлана Рейтер рассказывает историю бывшего журналиста Антона Красовского, ставшего одним из главных пропагандистов этой войны