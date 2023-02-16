Война Триста пятьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 15 февраля читайте здесь.
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79-летняя женщина погибла при ночном обстреле Павлограда Днепропетровской области
По информации главы Днепропетровской областной администрации Сергея Лысака, в ночь на 16 февраля Павлоград был обстрелян ракетами. В результате обстрела получило повреждения промышленное предприятие и 30 жилых домов, еще семь частных домов были разрушены полностью.
По предварительным данным, погибла 79-летняя женщина, еще два человека — 79-летний мужчина и 37-летняя женщина — получили ранения.
Ранее украинские власти заявили, что в ночь на 16 февраля российские войска провели «миксованную атаку» на территорию Украины, используя ракеты и беспилотники. Глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что украинские войска справились с большинством БПЛА, однако есть попадания в Днепропетровской и Кировоградской областях. Во Львовской области в результате атаки пострадал объект критической инфраструктуры.
Губернатор Севастополя заявил об атаке украинских беспилотников
Как сообщил Михаил Развозжаев, над морем были сбиты два дрона. «Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку. Сохраняем спокойствие», — заявил Развозжаев.
Судя по постам в его телеграм-канале в предыдущий раз Украина атаковала Севастополь с помощью дронов в ночь на 15 февраля. Утром 15 февраля Развозжаев сообщал, что над морем были сбиты семь БПЛА. «Никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали», — подчеркивал он.
Правительство одобрило продажу заводов IKEA в России
Правительственная комиссия дала согласие на продажу заводов IKEA в России производителю кухонных столешниц и фасадов Slotex, а также изготовитель пиломатериалов «Лузалес». Об этом сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в интервью газете «Известия». Сумма сделки по продаже заводов IKEA и ее параметры не раскрываются.
«Для нас важно, чтобы производства работали и развивались, были сохранены рабочие места. Новые собственники при необходимости могут рассчитывать на все возможные меры государственной поддержки, которые есть в арсенале Минпромторга», — сказал Евтухов.
По данным СПАРК, единственным владельцем Slotex является Светлана Осипова, предприятие базируется в Санкт-Петербурге. Находящейся в Сыктывкаре компанией «Лузалес» владеет Мария Семенюк.
IKEA после начала войны сначала приостановила работу в России, а затем объявила об уходе с российского рынка и выставила на продажу четыре своих завода в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Две завода IKEA объединили, поэтому в периметр сделки вошло три предприятия, пишут «Известия».
Журналистке Марии Пономаренко дали шесть лет колонии за пост об ударе по драмтеатру в Мариуполе, Вот ее история
Накануне суд в Барнауле приговорил журналистку издания RusNews Марию Пономаренко к шести годам колонии общего режима по делу о распространении «фейков» про российскую армию. Пономаренко арестовали в апреле 2022-го за пост об авиаударе по драмтеатру в Мариуполе. Сама журналистка уверена, что таким образом барнаульские власти отомстили ей за то, что несколько лет назад она рассказала о коррупции при распределении жилья для воспитанников детских домов. «Медуза» рассказывает историю Марии Пономаренко.
Международный институт стратегических исследований: Россия потеряла около половины современных танков за год войны в Украине
Россия потеряла около половины своих современных танков за год войны в Украине, говорится в отчете британского Международного института стратегических исследований (IISS), с которым ознакомилось издание Der Spigel.
Согласно докладу, Россия с начала войны потеряла около 50% от довоенного числа танков Т-72Б и Т-72Б3М, а также большое количество Т-80. Эти танки являются одними из самых современных в российском арсенале.
Также в отчете сообщается о потерях российской авиации, которые эксперты оценили в 6-8% от довоенного уровня. Среди некоторых моделей самолетов, например, бомбардировщиков Cу-24М и истребителей Су-30СМ потери составляют 10-15%.
По данным военно-аналитического проекта Oryx, с начала войны Россия потеряла больше 1700 танков. Из них 1020 были уничтожены, еще около 550 были захвачены украинскими военными. Остальные танки значатся брошенными или поврежденными, поскольку у проекта нет визуальных доказательств их дальнейшей судьбы.
На кладбище под Луганском обнаружили 42 свежие могилы, в которых могут быть захоронены бойцы ЧВК Вагнера
Как сообщает «Русская служба Би-би-си», первоначально фотографии могил начали распространять сами местные жители, чтобы найти родственников погибших: «Мы подумали, вдруг эти люди тут лежат, а их родные об этом даже не знают», — рассказала журналистам одна из женщин, обнаруживших захоронение. Она добавила, что с ней уже связались девять человек, которые считают, что в могилах могут быть их родственники. «Все они даже не знали, что их близкие погибли. Искали их, ждали вестей», — сказала женщина.
Журналистам удалось найти в открытых источниках информацию о 37 мужчинах, чьи данные совпадают с надписями на могильных табличках, в том числе 20 судебных приговоров, вынесенных в отношении людей, являющихся полными тезками захороненных под Луганском. Журналисты также смогли поговорить с родственниками троих из них.
Во всех случаях им рассказали похожие истории: погибшие были заключенными, согласившимися поехать воевать в составе ЧВК Вагнера. Они уехали из колоний в конце августа и перестали выходить на связь в октябре. С тех пор с родственниками погибших никто не связывался. «Моего ребенка захоронили на чужой земле, и это страшно. Я хочу, чтобы сын был рядом. Раз уж живым не вернут, пусть хоть тело привезут», — сказала мать одного из заключенных.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За сутки ВС РФ нанесли три ракетных и 18 авиационных ударов по территории Украины. Также зафиксировано 53 обстрела из РСЗО. В результате атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
- Войска РФ сосредотачивают основные усилия на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
- ВСУ отразили атаки армии РФ в районах более 15 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.
- В Симферополе начат массовый сбор крови из-за больших потерь и ранений российских военных. Открываются дополнительные станции переливания крови в Ростовской, Белгородской и Воронежской областях.
- Украинская авиация в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники ВС РФ, а также пять ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов российских войск. Также уничтожен российский вертолет Ка-52.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили два пункта управления российской армии, шесть районов сосредоточения живой силы и два склада боеприпасов.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Россия ночью атаковала Украину ракетами и дронами. В Львовской области пострадал объект критической инфраструктуры
Россия в ночь на 16 февраля провела «миксованную атаку» с использованием ракет и беспилотников, заявила пресс-секретарь Оперативного командования ВСУ «Юг» Наталья Гуменюк.
В частности, по ее словам, российские войска запустили восемь ракет «Калибр». Все ракеты, сообщила Гуменюк, удалось сбить над Николаевской и Херсонской областями. «К сожалению, вместе с этим противник использовал и другие способы поражения — это была миксованная атака, в частности, с применением дронов и самолетов стратегической авиации», — сказала она.
Глава офиса президента Андрей Ермак, в свою очередь, заявил, что российские войска «несколько изменили тактику». «Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели», — написал Ермак в телеграме, подчеркнув, что ПВО «справилась с большинством вражеских ракет и БПЛА».
Глава Львовской области Максим Козицкий сообщил, что на территории региона в результате атаки пострадал объект критической инфраструктуры, на котором возник пожар. Жертв и пострадавших нет, добавил Козицкий, пообещав сообщить подробности позднее.
По данным Ермака, от атаки пострадала не только Львовская область. «Есть попадания на севере, западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях», — сообщил глава офиса президента Украины, не уточняя размер причиненного ущерба.
Сегодня 358-й день с полномасштабного российского вторжения в Украину. «Медуза» продолжает следить за ходом боевых действий и связанных с ними событиями.