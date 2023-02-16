«Кум Путина» Виктор Медведчук заявил, что теперь «вынужденно» живет в Москве

Украинский политик Виктор Медведчук, которого в сентябре 2022 года передали России в рамках обмена пленными, сообщил в интервью Первому каналу, что теперь живет в Москве.

«Я раньше приезжал в Москву по различным делам, я приезжал на один день, утром приезжал, вечером уезжал. А сейчас я постоянно живу в Москве, вынужденно. Я не покидал Украину, меня обменяли», ― сказал Медведчук.

До войны Виктор Медведчук был самым известным в Украине пророссийским политиком и возглавлял политсовет партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Медведчука называли «кумом Путина»: он рассказывал, что президент РФ является крестным отцом его дочери. В 2021 году власти Украины обвинили политика в госизмене и отправили под домашний арест. После начала войны он сбежал из-под ареста. В апреле его задержали, а в сентябре передали России в рамках обмена пленными. Партия ОПЗЖ после начала войны объявила о закрытии, суд запретил ее деятельность в Украине. В январе 2023 года Медведчука лишили гражданства Украины.

В интервью политик рассказал о своем задержании в Украине в 2021 году по обвинению в госизмене. Этот день он назвал «самым тяжелым в жизни», а свое преследование описал, как «страшное горе для [его] семьи». При этом Медведчук отметил, что физического насилия к нему украинские следователи не применяли, хотя психологическое «давление оказывалось постоянно».

Также Медведчук сообщил Первому каналу, что накануне виделся со своей младшей дочерью Дарьей. Ранее «Медуза» совместно с « » выяснила, что дочь Медведчука живет в Москве как минимум с 2021 года и учится в Высшей школе экономики. Также, вероятно, с ней живет ее мать и третья супруга политика Оксана Марченко.

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