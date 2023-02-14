Глава норвежской разведки заявил, что из-за войны численность российских войск на Кольском полуострове сократились в пять раз

Наземные силы России на Кольском полуострове сократились до одной пятой от своей численности перед полномасштабным вторжением в Украину, заявил изданию The Barents Observer начальник Службы разведки Норвегии Нильс Андреас Стенсёнес.

Как предполагает норвежская разведка, сокращение войск РФ вблизи российско-норвежской границы связано с их отправкой в Украину.

«Как и многие другие российские подразделения, сухопутные войска на Кольском полуострове понесли большие потери в личном составе и технике в Украине. В бой бросили около трех батальонно-тактических групп общей численностью более трех тысяч человек. До половины [людей] потеряно. Кроме того, Северный флот мог потерять до 100 танков и бронетранспортеров», — говорится в ежегодном докладе Службы разведки Норвегии, который опубликовали 13 февраля.

Как заметил в разговоре с The Barents Observer Нильс Андреас Стенсёнес, на фоне понесенных в Украине потерь в личном составе и технике ядерное оружие будет какое-то время играть более заметную роль в региональной обороне России. «Это означает, что порог ядерной эскалации будет ниже, в том числе в районах вблизи Норвегии», — сказал глава Службы разведки Норвегии.

Об этом же говорится в докладе ведомства. Там также отмечено, что «центральная часть [российских] ядерных сил размещена на подводных лодках и кораблях Северного флота». The Barents Observer пишет, что во времена СССР из Североморска выходили корабли с тактическим ядерным оружием, но «громких новостей» об их присутствии в море не было со времен холодной войны.

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После вторжения в Украину российские власти не раз угрожали применением ядерного оружия. Так, президент России Владимир Путин в сентябре 2022 года говорил, что готов использовать «все имеющиеся в нашем распоряжении средства», если возникнет угроза территориальной целостности страны. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в январе прямо заявлял, что «проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной».

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