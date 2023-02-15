Солдат срочной службы из Коми покончил с собой, написав в предсмертной записке, что его решили отправить на войну

Житель города Печора в Коми Сергей Гридин, проходивший срочную службу в воинской части в Московской области, совершил самоубийство. Первым об этом сообщил телеграм-канал «Мобилизация. Новости. Что делать?». Родственники Гридина подтвердили «7×7» и «Сирене», что мужчина покончил с собой в возрасте 20 лет.

По данным канала «Мобилизация», Сергей Гридин 10 февраля повесился на ремне, прицепленном к металлической лестнице водонапорной башни. Где именно это произошло, не уточняется. Известно, что Гридин служил во второй понтонной роте воинской части № 11361, дислоцированной в поселке Нахабино в Красногорском районе Подмосковья. В одном из пабликов Печоры сказано, что Гридина собираются похоронить 15 февраля.

«Мобилизация» опубликовала предсмертную записку Гридина, в которой солдат срочной службы призвал возбудить против его командиров уголовное дело о доведении до самоубийства. Подлинность представленной записки до конца не подтверждена, при этом ее же получили журналисты издания «7×7». Две близкие родственницы Гридина рассказали «7×7», что почерк в записке похож на почерк Гридина. «Мобилизация» утверждает, что сослуживцы успели сфотографировать записку, прежде чем ее забрали командиры, в материалы проверки она не попала.

Гридин сообщил в предсмертной записке, что его «вписали в ротацию на Украину», откуда из его роты никто не возвращался. Солдат рассказал, что попросил командира оставить его в части, после чего командир и сержанты начали над ним издеваться. «Описывать эти измывательства, которые совершали надо мной эти животные, я не хочу и не буду, но жить с этим не могу», — сказано в записке. Солдат добавил, что «принял решение умереть здесь, на родной земле, без чужой крови на руках».

«После нового года он нам звонил и говорил, что его хотят отправить на Украину. Но потом он сделал вид, что это была шутка. И как сейчас мы поняли, это, возможно, была не шутка», — рассказала «7×7» сестра Гридина, имя которой не сообщается.

«Сирена» пишет, что, по данным на странице Гридина в ВК, в августе 2022 года он окончил Печорское речное училище, а в ноябре опубликовал изображение с солдатами и подписью: «Военкомат страна чудес, комиссию прошел — на год исчез».

В Следственном комитете России не комментировали случившееся.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году появлялись сообщения, что солдат срочной службы отправляли в зону боевых действий. Также солдат-срочников склоняли к тому, чтобы стать контрактниками и поехать на войну.

В российском Генштабе заявили в октябре 2022 года, что россиян, призванных в армию во время осеннего призыва, не станут отправлять в аннексированные регионы или привлекать к боевым действиям. При этом в ноябре источник издания «Важные истории», близкий к Генштабу, сообщил, что к весне 2023 года Минобороны планирует подготовить 120 тысяч срочников, которых можно будет отправить в Украину, чтобы восполнить потери среди мобилизованных.

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