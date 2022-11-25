«Важные истории»: власти РФ ожидают к весне потерю 100 тысяч мобилизованных убитыми и ранеными. Их собираются заменить срочниками

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со ссылкой на два источника — один близкий к ФСБ и один близкий к Генштабу — пишет, что Россия собирается зимой стабилизировать фронт в Украине, «а затем начать все по новой весной».

По данным собеседников издания, политическое и военное руководство России понимает, что этот план подразумевает большие потери. «К весне следующего года потери убитыми и ранеными [по одному из прогнозов] могут составить около 100 тысяч. Но это никого не пугает: их заменят срочниками», — заявил источник, близкий к ФСБ.

Источник, близкий к Генштабу, также сообщил о прогнозе, согласно которому потери в боях в Украине составят около 100 тысяч человек, в основном мобилизованных. К весне 2023 года, по его словам, Минобороны планирует подготовить 120 тысяч срочников, которых можно будет отправить в Украину, чтобы восполнить потери среди мобилизованных. «Для этого он [Путин] и не отменяет указ о частичной мобилизации», — заявил источник «Важных историй».

Мобилизация в России была объявлена в конце сентября. Пункт указа, в котором говорилось, сколько человек планируют призвать на военную службу, был засекречен. Минобороны РФ сообщило, что речь идет о 300 тысячах мобилизованных. В начале ноября было объявлено, что мобилизация завершена, план по призыву на войну выполнен. Однако указ о завершении мобилизации издан не был. Планы провести дополнительную мобилизацию власти РФ отрицают.

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