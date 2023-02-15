Война Триста пятьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 13 февраля читайте здесь.
Главные новости:
- Россия перебазирует военные самолеты и вертолеты ближе к границам Украины, сообщили источники Financial Times со ссылкой на разведданные стран НАТО.
- В России создана сеть лагерей для «идеологического перевоспитания» украинских детей, утверждается в исследовании Йельского университета.
- Евросоюз намерен ввести санкции против банка «Тинькофф», Альфа-банка, Росбанка, а также Фонда национального благосостояния РФ.
- За время действия визового режима между Украиной и Россией украинские визы получили лишь 12 россиян, сообщил «Медузе» источник, близкий к руководству Украины.
- Евросоюз включил Россию в «серый список» налоговых юрисдикций. «Диалог с Россией по вопросам, связанным с налогообложением, зашел в тупик» после начала войны, пояснил Совет ЕС.
«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.
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Британская разведка считает, что Кремль обеспокоен ухудшением ситуации в российском военно-промышленном комплексе.
Вот что говорится в новом отчете британского военного ведомства:
- 9 февраля 2023 года замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал увеличить производство танков в России во время посещения Омского завода транспортного машиностроения. Это последовало за несколькими публичными комментариями президента Путина, который призвал оборонную промышленность прилагать больше усилий для поддержки «специальной военной операции».
- На телевизионной встрече 12 января 2023 года Путин обвинил вице-премьера Дениса Мантурова, ответственного за оборонную промышленность, в «валянии дурака»; это был один из самых сильных публичных выпадов президента с начала вторжения.
- Высшее российское руководство, вероятно, осознает, что военно-промышленное производство государства становится критически слабым местом, что усугубляется стратегическими и оперативными просчетами, связанными с вторжением в Украину.
- Производство военной техники почти наверняка не соответствует требованиям Минобороны РФ для успешного продолжения ведения военных действий на территории Украины, а также для поддержания военного потенциала страны в долгосрочной перспективе.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести специальную маркировку для телеграм-каналов, распространяющих враждебную информацию по отношении к России.
«Может быть как-то единым значком маркировать, как иноагенты?» — добавила она.
Матвиенко заявила, что Совфед предложит Роскомнадзору опубликовать перечень телеграм-каналов, за которыми «прячутся наши недруги».
В России создана сеть лагерей для «идеологического перевоспитания» украинских детей, утверждается в исследовании факультета здравоохранения Йельского университета.
В документе говорится, что на территории России и аннексированного Крыма действуют не менее 43 учреждений, в которых дети из Украины в возрасте от четырех месяцев до 17 лет подвергаются идеологической обработке.
По оценкам исследователей, с 24 февраля 2022 года в эти лагеря попали более шести тысяч украинских детей, но фактическая цифра может быть еще выше. Детей в лагеря вывозили из оккупированных регионов Донбасса, а также Харьковской, Херсонской и Запорожской областей. Россияне давили на местных жителей, чтобы получить согласие на отправку их детей в лагеря, говорится в исследовании.
Большая часть лагерей находится в Крыму, однако десять расположены вблизи крупных российских городов — Москвы, Казани и Екатеринбурга. Также лагеря есть в Сибири и на Дальнем Востоке.
«Основная функция лагерей — это, судя по всему, политическое перевоспитание. По меньшей мере 78% из идентифицированных лагерей заняты в систематическом переобучении, в ходе которого украинские дети подвергаются воздействию руссоцентричных идей академической, культурной, патриотической или военной сфере», — пишут исследователи.
В немецком порту Бремерхафен замечено большое количество американской военной техники, предназначенной для ВСУ. Сообщается, что погрузки ожидают около 440 военных машин, в том числе 60 БМП Bradley.
США рассматривают возможность поставок Украине вооружений, перехваченных у Ирана, сообщает The Wall Street Journal.
Речь идет о пяти тысячах штурмовых винтовок, 1,6 миллиона патронов, некотором количестве противотанковых ракет и более семи тысяч бесконтактных взрывателей. Эти боеприпасы были изъяты в последние месяцы у контрабандистов, предположительно связанных с Тегераном. Оружие предназначалось для повстанцев в Йемене.
Сейчас администрация Джо Байдена ищет правовые основания для передачи оружия Киеву вместо того, чтобы уничтожить его.
Издательская группа «Эксмо-АСТ» выпустит мемуары принца Гарри «Spare» («Запасной») в виде пересказа основных тезисов без прямого цитирования.
Издательство Penguin Random House, которое владеет правами на «Spare» принца Гарри, прекратило работу с российским рынком в 2022 году после полномасштабного российского вторжения в Украину.
Нидерланды и Дания не будут принимать участие в поставках Киеву танков Leopard 2, но могут оказать помощь с ремонтом и поставкой устаревших Leopard 1, пишет Welt.
25 января Германия официально объявила о передаче Украине танков Leopard 2. В общей сложности ФРГ и другие страны-союзницы Украины договорились передать ВСУ 112 боевых машин, которые стоят у них на вооружении. Кроме того, власти ФРГ выдали немецким военным компаниям лицензии на экспорт в Украину 178 танков Leopard 1.
Помимо Leopard, ВСУ обещаны американские танки Abrams и британские Challenger. Посол Украины во Франции Вадим Омельченко 27 января заявлял, что в общей сложности страны Запада пообещали Украине 321 танк.
Американские военные перехватили четыре российских самолета, в том числе ракетоносцы Ту-95 МС и истребители Су-35, которые пролетели над Аляской. По данным командования аэрокосмической обороны Северной Америки, инцидент произошел 13 февраля, но как угроза или провокация он не рассматривается. В воздушное пространство США и Канады российские самолеты не входили.
Аэропорт Херсона, 14 февраля
Ленинский районный суд Барнаула приговорил журналистку издания RusNews Марию Пономаренко к шести годам лишения свободы по делу о распространении «фейков» о российской армии. Также суд на пять лет запретил Пономаренко заниматься журналистской деятельностью.
Мария Пономаренко — журналистка из Барнаула. Ее задержали в апреле 2022 года. По версии следствия, в середине марта она опубликовала в телеграме «ложную информацию», что российские военные нанесли авиаудар по драмтеатру в Мариуполе, «когда официальными источниками, в том числе и министерством обороны РФ, данная информация была опровергнута, о чем вышеуказанная гражданка знала».
Госдума и Совет Федерации проведут 22 февраля внеплановые заседания
Глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко заявил, что на заседании 22 февраля планируется рассмотреть «законы об интеграции новых регионов в правовое поле РФ, которые должны быть приняты до 1 марта».
21 февраля президент РФ Владимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию. 22 февраля, по данным источников РБК, РИА Новости и ТАСС, Кремль планирует провести в Лужниках масштабный митинг-концерт с участием президента.
- 22 февраля 2022 года Госдума и Совет Федерации одобрили признание независимости самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также ратифицировали соглашения о сотрудничестве с ними. Кроме того, 22 февраля Совфед разрешил президенту России Владимиру Путину ввести войска в ДНР и ЛНР. Через два дня после этого началось полномасштабное российское вторжение в Украину.
Европейский союз собирается ввести санкции против банка «Тинькофф», Альфа-банка и Росбанка. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на проект предложений ЕС, подготовленный к десятому пакету санкций в отношении России из-за вторжения в Украину.
Также под санкции, по данным агентства, может попасть Фонд национального благосостояния — российский резервный фонд, который формируют за счет нефтяных и других доходов государства.
В целом, по данным издания, ЕС намерен ввести санкции против десятков физических и юридических лиц, в том числе политиков, военных, пропагандистов.
Как ожидается, новый пакет примут на следующей неделе, в преддверии годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину.
За время действия визового режима между Украиной и Россией украинские визы получили лишь 12 россиян. Об этом «Медузе» сообщил источник, близкий к руководству Украины. Это данные по состоянию на конец 2022 года.
Украина ввела визовый режим для граждан России с 1 июля 2022 года. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что визы вводятся «в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности».
По словам источника «Медузы», Украина не выдает визы россиянам за крайне редкими исключениями — например, если у заявителя есть в Украине близкие родственники.
Полномасштабное российское вторжение в Украину продолжается уже год. Почти столько же ничего не слышно о каких-либо серьезных переговорах между Москвой и Киевом об урегулировании конфликта. Последняя полноценная официальная встреча двух делегаций состоялась еще в марте 2022-го. Как выяснила «Медуза», после этого полноценные переговоры свелись к обмену пленными и редким неформальным контактам. Причем с участием новых, очень неожиданных персонажей. Например, одного из создателей «собянинской Москвы» Сергея Капкова, бывшего главы администрации президента РФ Александра Волошина и российско-украинского кинопродюсера Александра Роднянского.
Россия перебазирует военные самолеты и вертолеты ближе к границам Украины, что может свидетельствовать о переходе войны в новую фазу. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на двух западных чиновников, имеющих доступ к разведданным стран НАТО.
По словам одного из собеседников издания, сухопутные силы РФ истощены, поэтому Кремль в рамках нового наступления может сделать ставку на сохранившуюся авиацию. В НАТО считают, что Россия готовится начать воздушную кампанию, задействовав около 80% своей военной авиации, и попытается вывести из строя ПВО Украины.
Источники Financial Times говорят, что в связи с этим вопрос укрепления украинской ПВО был приоритетным на последней встрече западных союзников, отодвинув на задний план тему поставок истребителей в Украину.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За сутки российские военные нанесли два ракетных и три авиационных удара по гражданской инфраструктуре в Донецкой области. Кроме того, зафиксированы 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности по гражданским объектам Херсонской и Николаевской областей.
- Противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
- За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки россиян в районах более 20 населенных пунктов. Среди них — Гряниковка Харьковской области; Невское, Кременная, Белогоровка Луганской области; Федоровка, Бахмут, Ивановское, Водяное, Первомайское, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар и Пречистовка Донецкой области.
- В районе населенного пункта Красная Зорька Симферопольского района аннексированного Крыма российские военные используют мобильные крематории для сокрытия числа погибших. Возле местного крематория наблюдается постоянная очередь из военных автомобилей количеством до десяти единиц. На этих грузовиках привозят погибших российских военнослужащих и наемников. Кремация проводится круглосуточно. Услуги кремации гражданам не предоставляются.
- Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Ракетные и артиллерийские войска поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы противника, шесть складов боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Начинается 357-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. «Медуза» продолжает следить за ходом боевых действий и связанных с ними событиями в остальном мире.
Хронику предыдущего дня читайте здесь.