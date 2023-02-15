Война Триста пятьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 13 февраля читайте здесь.

Главные новости:

Россия перебазирует военные самолеты и вертолеты ближе к границам Украины, сообщили источники Financial Times со ссылкой на разведданные стран НАТО.

В России создана сеть лагерей для «идеологического перевоспитания» украинских детей, утверждается в исследовании Йельского университета.

Евросоюз намерен ввести санкции против банка «Тинькофф», Альфа-банка, Росбанка, а также Фонда национального благосостояния РФ.

За время действия визового режима между Украиной и Россией украинские визы получили лишь 12 россиян, сообщил «Медузе» источник, близкий к руководству Украины.

Евросоюз включил Россию в «серый список» налоговых юрисдикций. «Диалог с Россией по вопросам, связанным с налогообложением, зашел в тупик» после начала войны, пояснил Совет ЕС.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

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