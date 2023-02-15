Иван Айвазовский, Илья Репин и Архип Куинджи — украинцы. Так считает Метрополитен-музей В Украине приветствовали «деколонизацию искусства». В России и Армении с этим не согласны
Нью-йоркский Метрополитен-музей изменил на своем сайте подписи к картинам Ивана Айвазовского, Ильи Репина и Архипа Куинджи, которые находятся в коллекции музея. Теперь рядом с именами художников отмечается, что они украинцы. Ранее музей называл их русскими живописцами.
Подписи изменили к картинам «Портрет мальчика» и «Пастух со стадом овец», портрету писателя Всеволода Гаршина кисти Репина, миниатюре «Корабль в бурном море» и полотну «Корабль при лунном свете» Айвазовского (а также его фотопортрету) и к пейзажу Куинджи «Красный закат». В описании последней картины говорится, что в марте 2022 года художественный музей имени Куинджи в Мариуполе был разрушен в результате авиаудара России.
Иван Айвазовский (описание к картине «Корабль при лунном свете»)
«Украинец. Айвазовский (в крещении Ованнес Айвазян) был знаменитым и плодовитым художником-маринистом. Среди его многочисленных морских пейзажей — изображения современных пароходов, как этот [на картине], встречаются довольно редко. Художник родился в армянской семье в крымском портовом городе Феодосия на берегу Черного моря. Как и многие амбициозные художники Российской империи, он учился в Академии художеств в культурной столице Санкт-Петербурге. Он много путешествовал и добился большого успеха как в империи, так и за рубежом, а также пользовался покровительством русской аристократии, султана Османской империи и состоятельных американцев».
В описании к фотографии Айвазовского также есть такие слова: «Русский художник-романтик Иван Константинович Айвазовский (1817–1900) был широко известен своими картинами морских баталий, кораблекрушений и морских штормов».
Илья Репин (описание к портрету Всеволода Гаршина)
«Украинец. Репин родился в украинском городе Чугуеве [современная Харьковская область], когда он был частью Российской империи. Он стал крупнейшим прогрессивным художником. В начале 1880-х он встретил известного писателя Гаршина, который разделял его интерес к политическим и социальным проблемам. В то время Репин написал несколько портретов людей из своего окружения в Москве и Петербурге. Своей манерой письма [художник] обязан произведениям искусства, которые видел во время учебы в Париже. Через четыре года после того, как этот портрет был написан, Гаршин, потрясенный самоубийством отца и брата, а также страдавший от психического расстройства, покончил с собой, бросившись в лестничный пролет».
Архип Куинджи (описание к пейзажу «Красный закат»)
«Украинец. Это один из любимых сюжетов Куинджи — река, которая на украинском языке называется Дніпро (Днепр на русском и Дняпро на белорусском). Она течет через три страны и впадает в Черное море. Куинджи родился в приморском Мариуполе, когда этот украинский город входил в состав Российской империи. Минималистическая композиция, драматичный свет, цвет и облака — яркий пример стиля художника. В конце 1860-х Куинджи переехал в культурный центр [империи] Петербург, где примкнул к передвижникам — новаторской независимой группе художников. В 1890-е он преподавал пейзажную живопись в Академии художеств. После того как его уволили за поддержку студенческих протестов, он основал собственное общество художников.
В марте 2022 года художественный музей имени Куинджи в Мариуполе был разрушен российским авиаударом».
Первой на изменения на сайте Метрополитен-музея в начале февраля обратила внимание украинская журналистка, историк искусства и автор твиттера «Ukrainian Art History» Оксана Семеник, которая добивалась переименования рисунка французского импрессиониста Эдгара Дега (в итоге название рисунка «Русская танцовщица» изменили на «Танцовщица в украинском платье», при этом в коллекции есть еще одна похожая работа Дега, которой оставили прежнее название) и изменения описания к работе Куинджи в Метрополитен-музее. Семеник назвала «победой» смену названия картины французского художника и признание Куинджи украинцем.
«Метрополитен-музей постоянно исследует и проверяет объекты из своей коллекции, чтобы определить наиболее подходящий и точный способ их каталогизации и экспонирования. Описание этих работ было обновлено после сбора информации, проведенного в сотрудничестве с профильными исследователями», — заявил представитель музея изданию Artnews.
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В Украине приветствовали изменения на сайте нью-йоркского музея. Так, министр культуры Украины Александр Ткаченко назвал случившееся «деколонизацией украинского искусства» и пообещал «вернуть то, что исторически принадлежит Украине».
Российские пропагандистские СМИ назвали признание Айвазовского, Репина и Куинджи украинцами «украинством головного мозга» и «переплавкой русских в украинцы». Газета «Аргументы и факты» выпустила статью об истоках идеи «искусственного превращения творцов, считавших себя представителями русской культуры, в украинцев».
Канал «Россия 24» обвинил нью-йоркский музей в «русофобии» и «политизации искусства», а «боевиков ВСУ» — в обстреле музея имени Куинджи в Мариуполе. При этом в сюжете говорится, что картины из мариупольского музея перевезли на хранение в аннексированный Донецк. В то же время глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов, комментируя ситуацию, обвинил Киев и его «западных покровителей» в «краже чужого».
Директор Феодосийской картинной галереи имени Айвазовского Татьяна Гайдук назвала «абсурдом» решение Метрополитен-музея признать художника-мариниста украинским живописцем. Она напомнила об армянском происхождении Айвазовского, но приписала его к «представителям большого русского мира».
«Айвазовский был армянином, он был носителем армянской и русской культуры. В доме, в быту царили армянские традиции, но для всех Айвазовский является представителем большого русского мира. Во всем мире он стал известен как русский художник, один из тех, кто прославлял русское искусство», — заявила Гайдук.
Признание Айвазовского украинцем также раскритиковали некоторые пользователи твиттера из Армении. Они сочли, что Айвазовского стоило отнести к армянским художникам, а также напомнили о греческом происхождении Куинджи.
Среди прочих с критикой решения нью-йоркского музея выступил российско-армянский экоактивист и участник протестов против вторжения России в Украину Аршак Макичян. «Метрополитен-музей признал самого известного армянского художника Айвазовского украинцем. Западная деколонизация — это колонизация», — написал он.
Позже Макичян отметил, что его твит об Айвазовском привлек больше внимания, чем сообщения о репрессиях. «Кажется, многие люди предпочитают спорить о мертвых, а не помогать тем, кто жив и нуждается в поддержке», — добавил он.