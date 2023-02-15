Иван Айвазовский (описание к картине «Корабль при лунном свете»)

«Украинец. Айвазовский (в крещении Ованнес Айвазян) был знаменитым и плодовитым художником-маринистом. Среди его многочисленных морских пейзажей — изображения современных пароходов, как этот [на картине], встречаются довольно редко. Художник родился в армянской семье в крымском портовом городе Феодосия на берегу Черного моря. Как и многие амбициозные художники Российской империи, он учился в Академии художеств в культурной столице Санкт-Петербурге. Он много путешествовал и добился большого успеха как в империи, так и за рубежом, а также пользовался покровительством русской аристократии, султана Османской империи и состоятельных американцев».

В описании к фотографии Айвазовского также есть такие слова: «Русский художник-романтик Иван Константинович Айвазовский (1817–1900) был широко известен своими картинами морских баталий, кораблекрушений и морских штормов».

Илья Репин (описание к портрету Всеволода Гаршина)

«Украинец. Репин родился в украинском городе Чугуеве [современная Харьковская область], когда он был частью Российской империи. Он стал крупнейшим прогрессивным художником. В начале 1880-х он встретил известного писателя Гаршина, который разделял его интерес к политическим и социальным проблемам. В то время Репин написал несколько портретов людей из своего окружения в Москве и Петербурге. Своей манерой письма [художник] обязан произведениям искусства, которые видел во время учебы в Париже. Через четыре года после того, как этот портрет был написан, Гаршин, потрясенный самоубийством отца и брата, а также страдавший от психического расстройства, покончил с собой, бросившись в лестничный пролет».

Архип Куинджи (описание к пейзажу «Красный закат»)

«Украинец. Это один из любимых сюжетов Куинджи — река, которая на украинском языке называется Дніпро (Днепр на русском и Дняпро на белорусском). Она течет через три страны и впадает в Черное море. Куинджи родился в приморском Мариуполе, когда этот украинский город входил в состав Российской империи. Минималистическая композиция, драматичный свет, цвет и облака — яркий пример стиля художника. В конце 1860-х Куинджи переехал в культурный центр [империи] Петербург, где примкнул к передвижникам — новаторской независимой группе художников. В 1890-е он преподавал пейзажную живопись в Академии художеств. После того как его уволили за поддержку студенческих протестов, он основал собственное общество художников.

В марте 2022 года художественный музей имени Куинджи в Мариуполе был разрушен российским авиаударом».