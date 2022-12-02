Google сохранил в цифровом виде памятники украинской культуры. Посмотрите на них За время войны в Украине разрушены или повреждены 500 музеев и исторических зданий

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На платформе Google Arts & Culture открылась специальная страница «Украина рядом» (Ukraine is Here), посвященная сохранению и популяризации украинской культуры.

Проект был подготовлен корпорацией в партнерстве с министерством культуры Украины и крупнейшими музеями страны. Работу над инициативой начали еще пять лет назад, сейчас она стала особенно актуальной из-за продолжающейся войны. Туристы из других стран пока не могут свободно приехать, чтобы лично познакомиться с культурным наследием и достопримечательностями Украины. Тем более, что в ходе боевых действий многие исторические памятники, музеи, архивы, библиотеки, религиозные и прочие культурные объекты уже оказались повреждены или разрушены.

Проект «Украина рядом» поделен на четыре основных направления. В разделе «Культура» можно ознакомиться с украинскими народными традициями (празднования Пасхи и Ивана Купалы, обряды Вождение куста и Калита), историей национальных костюмов и украшений, ремесел и народной музыки (например, казацкие думы кобзарей).

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Отдельная глава посвящена украинской кухне. Пользователи могут узнать рецепты приготовления таких блюд, как борщ с пампушками, сало, деруны, вареники, котлета по-киевски, баклажаны по-херсонски, полтавские галушки, голяшка по-донбасски.

Кроме того, на платформе представлены фильмы, посвященные современной моде, кино, стендапу, танцевальной и рейв-культуре Украины.

В разделе «Архитектура» пользователи могут посмотреть на 3D-модели исторических памятников, таких как:

Отдельные гиды посвящены Киеву (среди пунктов посещения: Дом с химерами, памятники Золотые ворота и Родина-мать, Киево-Печерская лавра) и Потемкинской лестнице в Одессе.

В разделе «Искусство» можно посетить виртуальную галерею, ознакомиться с экспозицией Черниговского областного художественного музея имени Галагана, почитать историю создания древних икон, посмотреть произведения украинских авангардистов начала ХХ века (например, картину «Время» Давида Бурлюка из Художественного музея Днепра или эскиз Александра Хвостенко-Хвостова к опере «Любовь к трем апельсинам», над которой художник работал в 1926-1927 годы в Харькове) и, наконец, посмотреть павильон Украины на Венецианской биеннале.

В четвертом разделе «Природа» среди прочего запечатлены с высоты птичьего полета виды таких туристических достопримечательностей:

Проект «Украина рядом» поддержала первая леди Украины Елена Зеленская.

За месяцы войны у нас более 500 поврежденных или разрушенных музеев, исторических построек, храмов. Все это создавалось поколениями украинцев для новых поколений. Итак, сразу стало ясно — нам нужно спасать от нашествия не только наших людей, но и нашу культуру, искусство. Наша культура — ​​не только наша. Это наследие всего цивилизованного мира. Когда культурные ценности теряет одна страна, теряет весь мир. Так что давайте сохранять и приумножать, смотреть, восхищаться — гуглить украинскую культуру — и так обогащать мир.

В общей сложности на платформе Google Arts & Culture в цифровом виде размещены уже более шести миллионов различных культурных артефактов и свыше 400 тысяч произведений искусства из музеев 80 стран мира.