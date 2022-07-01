Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Борщ на Майдане, 29 декабря 2013 года Евгений Фельдман

«Культура приготовления украинского борща» внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в немедленной охране, сообщает организация. Такое решение было принято 1 июля на внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко назвал решение ЮНЕСКО «победой в войне за борщ».

«Битва за борщ началась еще до войны. И сколько бы ни рассказывала, что „книги по кулинарии запрещались, а рецепт блюда держали в тайне и не давали готовить“ и вообще наш борщ — это „проявление экстремизма и нацизма“, это „проявление экстремизма“ теперь официально украинское и официально под охраной ЮНЕСКО», — написал министр в своем телеграм-канале.

При этом он отметил, что Украина будет с удовольствием делиться борщом и его рецептами со всеми цивилизованными странами. «Да и с нецивилизованными тоже, чтобы у них было хоть что-то светлое, вкусное и украинское», — добавил он.

В марте 2021 года Украина предложила ЮНЕСКО внести «культуру приготовления борща» в список нематериальной культуры человечества. Решение об этом должны были принять в 2023 году, но из-за войны в Украине ЮНЕСКО решила в ускоренном порядке рассмотреть украинскую заявку на включение в другой список — список культурного наследия, нуждающегося в немедленной охране.

Как сейчас указывается на сайте ЮНЕСКО, «культура приготовления украинского борща» исчисляется столетиями и передается в украинских семьях от поколения к поколению; это блюдо воспевается в сказках, народных песнях и поговорках, а также является важным признаком идентичности. «Борщ — символ гостеприимства, который объединяет за столом людей вне зависимости от их возраста, пола и профессии», — пишет организация.

При этом отмечается, что культура приготовления борща оказалась в опасности после начала войны в Украине. Причина тому — вынужденное переселение носителей традиций из культурных контекстов, а также разрушение сельского хозяйства, которое лишило людей доступа к необходимым для приготовления борща продуктам.

Читайте также

Регги, лаваш или соколиная охота? Что входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Игра «Медузы»

Читайте также

Регги, лаваш или соколиная охота? Что входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Игра «Медузы»