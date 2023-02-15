Организатора «Бессмертного полка» в Эстонии выслали из страны

Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии лишил долгосрочного вида на жительство лидера организации «Российские соотечественники в Европе» и организатора акций «Бессмертного полка» в республике Сергея Чаулина. Об этом сообщается на сайте полиции безопасности Эстонии.

В пресс-релизе отмечается, что вид на жительство иностранца в Эстонии может быть аннулирован, если он представляет угрозу общественному порядку и национальной безопасности.

Чаулин покинул Эстонию вечером 14 февраля. В полиции заявили, что он «годами разжигал национальную и политическую ненависть под знаменем антифашистского движения», а также распространял «враждебную российскую пропаганду». В сообщении отмечается, что организация «Российские соотечественники в Европе» проводила «кремлевскую политику раскола».

Эстонскому телеканалу ERR Чаулин сообщил, что находится в России. Он утверждает, что его вызвали в полицию под предлогом вернуть портреты с акции «Бессмертного полка».

«Мне предъявили обвинения на 30 страницах, забрали телефон, документы и выслали. Как был в рабочей форме, так меня и депортировали. Даже не дали возможности позвонить адвокату», — заявил он.

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В мае 2022 года Эстония выслала другого организатора акций «Бессмертный полк» Алексея Есакова. Полиция безопасности утверждала, что Есаков в течение многих лет «разжигал национальную рознь, распространял кремлевскую пропаганду, оправдывал российскую агрессию в Украине и участвовал в контрабанде в восточной Украине».

«Фонтанка» писала, что в октябре власти Эстонии лишили вида на жительство 66-летнего россиянина Сергея Непримерова, который с восьми лет постоянно жил в стране. Ему также запретили на пять лет въезд в Эстонию и Шенгенскую зону. Эстонские власти заявили, что причиной аннулирования ВНЖ стало активное участие Непримерова в пророссийских акциях, в том числе посвященных 9 мая и дню освобождения Нарвы от оккупации немецкими войсками.