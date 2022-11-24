Эстония аннулировала ВНЖ 66-летнего гражданина России, который прожил в Эстонии почти всю жизнь. Он отправился из Нарвы в Ивангород, но обратно его не пустили

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Власти Эстонии лишили вида на жительство 66-летнего гражданина России Сергея Непримерова, который с восьми лет постоянно жил в Эстонии. Как пишет «Фонтанка», 30 сентября он отправился из Нарвы в Ивангород, чтобы попасть на похороны знакомого. Обратно эстонские пограничники его не пустили, выдав документ о пятилетнем запрете на въезд в Эстонию и Шенгенскую зону.

«Мне сказали, что у меня аннулирован вид на жительство в связи с тем, что я представляю опасность для Евросоюза. Меня посадили в машину, отвезли в погранпункт № 2, вывели на мост, отдали паспорт, отобрали ID-карту, и все, я остался стоять на мосту, из всего имущества у меня был телефон и зонтик», — рассказал «Фонтанке» Непримеров.

Согласно документам эстонских властей, причиной аннулирования ВНЖ стало активное участие Непримерова в пророссийских акциях. В частности, он организовывал мероприятия, посвященные 9 мая и дню освобождения Нарвы от оккупации немецкими войсками. «Непримеров годами участвовал в мероприятиях провокационным образом: носил флаги РФ, военную форму РФ и иную символику РФ», — утверждают власти Эстонии.

Непримеров живет в квартире знакомых в Ивангороде и пытается оспорить решение об аннулировании ВНЖ в эстонском суде. «В связи с политической ситуацией туда дороги мне нет и даже через пять лет, если не изменится власть в Эстонии. Мне надо как-то здесь обустраиваться», — сказал он «Фонтанке».

В мае из Эстонии «по соображениям безопасности» выслали Алексея Есакова, одного из организаторов местной акции «Бессмертный полк». В полиции безопасности тогда утверждали, что Есаков на протяжении многих лет «разжигал национальную рознь, распространял кремлевскую пропаганду, оправдывал российскую агрессию в Украине и участвовал в контрабанде в Восточной Украине».

После начала российского вторжения в Украину Эстония заняла одну из самых жестких позиций в отношении РФ и ее граждан, наравне с Латвией, Литвой и Польшей. В стране действует запрет на выдачу туристических виз россиянам, а также на въезд в страну для граждан России по туристическим визам других государств.

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