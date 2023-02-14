Война Триста пятьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 13 февраля читайте здесь.
Главные новости:
- Украинские музыканты и Pussy Riot отказались выступать на международном фестивале в Германии вместе с Анной Нетребко.
- «Русская служба Би-би-си» и «Медиазона» подтвердили гибель 1082 мобилизованных россиян в Украине. 40% из них погибли в первые недели 2023 года.
- МИД Франции призвал своих гражданам воздержаться от поездок в Беларусь, сославшись на «начатое Россией новое наступление в Украине».
- Минобороны РФ сообщило, что «штурмовые отряды» захватили поселок Красная Гора под Бахмутом. Представители ВСУ заявили, что населенный пункт по-прежнему находится по контролем Украины.
- Власти Молдовы сообщили, что подтвердили информацию президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия готовит переворот в Молдове.
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Глава Луганской области Сергей Гайдай заявил, что в ближайшее время ожидает массированных атак российских сил в регионе. По его словам, войска РФ получили приказ Путина выйти на административные границы Луганской области.
«Они уже стянули к нам большое количество живой силы и техники, уже сейчас фиксируем увеличение количества обстрелов, как артиллерийских, так и авиа», — заявил Гайдай, подчеркнув, что «наши защитники готовы дать отпор».
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
В Пентагоне считают, что российская армия в Украине по-прежнему не может справится с настройкой логистики и жизнеобеспечения, трудностями с координацией атак и слабой сплоченностью подразделений, пишет Bloomberg.
«Они не преодолели эти проблемы. И это подтверждается тем фактом, что, знаете ли, он [Путин] продолжает менять генералов так же, как я меняю носки», — заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, отметив, что помимо прочих факторов, российским войскам мешают и «непродуманные решения Путина».
Восточная Украина, 13 февраля 2023 года
Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что его и ЧВК «отстранили» от вербовки заключенных
Комментарий Пригожина на эту тему опубликовал депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер. Внимание на его пост в ВК обратило издание «7×7».
«К сожалению, проект по дальнейшему набору заключённых в настоящий момент закрыт. Я и ЧВК „Вагнер“ полностью отстранены от данного процесса», — заявил Пригожин.
В сообщении владельца ЧВК Вагнер сказано, что «определенное количество околовоенных функционеров решило, что если они будут набирать заключенных, то сумеют прославиться как ЧВК "Вагнер"».
Депутат Вегнер обращался к Пригожину от лица заключенных мужских и женских колоний, которые просят отправить их на войну.
Евгений Пригожин 9 февраля уже говорил, что ЧВК Вагнера перестала вербовать российских заключенных на войну. При этом ранее в феврале правозащитники утверждали, что российских заключенных заставляют вступать в ряды ЧВК, угрожая новыми уголовными делами. Глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова, в свою очередь, говорила, что в колониях вербовкой заключенных занялись «люди из Минобороны РФ».
Учения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство», от проведения которых отказалась Армения, проведут в Киргизии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ОДКБ.
10 января премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «в данной ситуации мы не считаем целесообразным проведение учений ОДКБ» на территории республики. В чем заключается «данная ситуация», Пашинян не пояснил.
Совет директоров VK одобрил потенциальную перерегистрацию в России
Сейчас VK зарегистрирована на Британских Виргинских островах. «В текущей ситуации, когда подавляющее большинство активов базируется и приносит выручку в России, а число российских держателей ценных бумаг увеличилось, редомициляция соответствует интересам компании и ее акционеров, а также является передовой практикой публичных компаний по выходу из иностранных офшорных юрисдикций», цитирует РБК заявление компании.
После заявления о планах перерегистрации компании акции VK на Московской бирже выросли на 3%.
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Минобороны Великобритании в ежедневном обзоре ситуации в Украине пишет о боевых действиях в районе Бахмута. По мнению британских военных, ЧВК Вагнера действительно удалось добиться локальных успехов, захватив, в частности, населенный пункт Красная Гора в Донецкой области.
Ранее основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин и Минобороны РФ заявляли об установлении контроля над Красной Горой, расположенной в семи километрах к северу от Бахмута, но ВСУ это отрицали.
Российские войска, говорится в обзоре, также непрерывно пытаются наступать в районе Кременная-Сватово Луганской области. Однако добиться значительного прорыва им не удается.
Россия, вероятно, стремится свести на нет часть того, что украинским войскам удалось достичь в ходе контрнаступления в сентябре-ноябре 2022 года. Вероятно, считают в Минобороны Великобритании, что ближайшей целью российских войск станет продвижение на запад к реке Жеребец (приток Северского Донца в Сватовском и Кременском районах Луганской области и в Лиманском районе Донецкой области).
В целом, текущая оперативная картина свидетельствует о том, что российским войскам отдаются приказы о наступлении в большинстве секторов, но они не сконцентрировали достаточно сил ни на одном направлении для решающего прорыва.
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Жителям Байконура пообещали по 260 тысяч рублей за участие в войне
Глава администрации Байконура (город, как и одноименный космодром, управляется Россией на правах аренды) выпустил постановление о «мерах социальной поддержки» для мобилизованных и добровольцев.
Подписав контракт, следует из документа, жители города могут претендовать на единовременную выплату в 260 тысяч рублей — деньги обещают зачислить на счет в российском банке.
Ранее главы многих регионов России объявили о денежных выплатах мобилизованным (им также обещают платить из федерального бюджета). Кроме того, в регионах еще до объявления мобилизации стали формировать «добровольческие подразделения», которые также финансируют региональные бюджеты.
В МИД РФ назвали «необоснованными и бездоказательными» заявления о планах России дестабилизировать ситуацию в Молдове
«Истинная цель Киева, который запустил дезинформацию о „российском плане дестабилизации Молдавии“, заключается в том, чтобы втянуть Кишинев в жесткое противостояние с Россией. В свою очередь молдавские власти подтвердили этот фейк, чтобы, используя миф о российской угрозе, отвлечь внимание молдавских граждан от внутренних проблем, обусловленных, прежде всего, провальным социально-экономическим курсом нынешней администрации, усилить борьбу с инакомыслием и политическими оппонентами», говорится в заявлении МИД РФ.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Несет значительные потери. ВСУ принимают дополнительные меры для усиления обороны.
- На полигонах в Беларуси продолжается боевая подготовка российских войск.
- Из-за отсутствия металлических жетонов с личным номером, по которому можно идентифицировать тело погибшего военнослужащего, личный состав подразделений 20-й армии, действующих в Луганской области, руководство обязало носить в нагрудном кармане гильзу с клочком бумаги в ней. На этом клочке каждый российский военный должен указать информацию о себе, личный номер и тому подобное.
- Чтобы мотивировать личный состав к наступлению, в подразделениях противника распространяется агитация о суточных денежных надбавках за участие в штурмовых действиях. Кроме того, анонсирована доплата за каждый километр продвижения по украинской земле.
- В Москве началась агитационная работа по мобилизации среди ученых. В частности, с персоналом научно-исследовательского института «Полюс», который является ведущим научным центром России в области лазерных технологий, проведена разъяснительная работа о социальных гарантиях и льготах мобилизованных лиц.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, включая Минобороны.
Наземные силы России на Кольском полуострове сократились до одной пятой от своей численности перед полномасштабным вторжением в Украину, заявил изданию The Barents Observer начальник Службы разведки Норвегии Нильс Андреас Стенсёнес.
Как предполагает норвежская разведка, сокращение войск РФ вблизи российско-норвежской границы связано с их отправкой в Украину.
«Как и многие другие российские подразделения, сухопутные войска на Кольском полуострове понесли большие потери в личном составе и технике в Украине. В бой бросили около трех батальонно-тактических групп общей численностью более трех тысяч человек. До половины [людей] потеряно. Кроме того, Северный флот мог потерять до 100 танков и бронетранспортеров», — говорится в ежегодном докладе Службы разведки Норвегии, который опубликовали 13 февраля.
Карта боев от «Медузы»
Администрация президента США Джо Байдена предупредила власти Украины, что настал решающий момент, чтобы изменить траекторию войны, сообщает The Washington Post, ссылаясь на источники.
Сотрудники Белого дома считают, что весной Россия, как ожидается, начнет наступление, а Украина может перейти в контрнаступление, чтобы вернуть утраченные территории. О том, что следующие месяцы будут критическими, украинским властям сообщили американские чиновники, посетившие Киев в январе.
Американские военные аналитики считают, что украинским войскам будет сложно одновременно и защищать Бахмут в Донецкой области, за который много месяцев идут бои, и начать весеннее контрнаступление, чтобы вернуть территории, которые США считают более важными. Собеседники WP говорят, что если Украина будет вести бои везде, куда Россия направляет войска, то это будет работать на руку российским властям.
Здравствуйте! Мы начинаем трансляцию, в которой будем следить за всем, связанным с войной в Украине, которая идет уже 356-й день. Спасибо, что вы с нами.