Война Триста пятьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»

новости

«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 13 февраля читайте здесь.

Главные новости:

Украинские музыканты и Pussy Riot отказались выступать на международном фестивале в Германии вместе с Анной Нетребко.

«Русская служба Би-би-си» и «Медиазона» подтвердили гибель 1082 мобилизованных россиян в Украине. 40% из них погибли в первые недели 2023 года.

МИД Франции призвал своих гражданам воздержаться от поездок в Беларусь, сославшись на «начатое Россией новое наступление в Украине».

Минобороны РФ сообщило, что «штурмовые отряды» захватили поселок Красная Гора под Бахмутом. Представители ВСУ заявили, что населенный пункт по-прежнему находится по контролем Украины.

Власти Молдовы сообщили, что подтвердили информацию президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия готовит переворот в Молдове.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

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