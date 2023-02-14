Инженер из Казани, работавший над бомбардировщиком Ту-160, бежал в США и попросил убежища

В США запросил убежище российский инженер, работавший над стратегическим бомбардировщиком Ту-160, сообщает Yahoo News со ссылкой на несекретный отчет Службы таможенного и пограничного контроля США.

Как утверждается в документе, в конце декабря россиянин вместе с семьей приехал на бронированном внедорожнике к границе США и Мексики и попросил разрешения на въезд в страну. Он пояснил, что опасается преследований за участие в антипутинских протестах в поддержку отбывающего заключение Алексея Навального. Также, согласно отчету, он предложил раскрыть «некоторые из самых тщательно охраняемых военных секретов России».

Мужчина рассказал, что работал инженером на заводе по производству самолетов «Туполев» в Казани, где с 2018 по 2021 годы занимался строительством Ту-160.

Журналисты назвали крайне странным и беспрецедентным обстоятельством то, что в отчете указаны все персональные данные гражданина РФ и раскрывается его предложение выдать военные тайны иностранного государству. Само издание не публикует имя россиянина, чтобы не подвергнуть его опасности.

По данным Yahoo News, министерство национальной безопасности США около полутора недели устанавливали личность мужчины и его прежнее место работы. 11 января он был признан заслуживающим доверия и представляющим потенциальный интерес для США, после чего его передали для дальнейшего допроса в ФБР.

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 разрабатывался конструкторским бюро Туполева в 1970-х годах. Первый полет Ту-160 состоялся в 1981 году, в 1987-м бомбардировщик поступил на вооружение ВВС СССР.

В 2018 году авиазавод в Казани построил новый Ту-160 из заготовки конца 1980-х. Самолет показали Владимиру Путину, который после этого предложил создать на базе ракетоносца гражданский сверхзвуковой самолет. В Минпромторге говорили, что создадут такой самолет с нуля, а не возьмут за основу Ту-160. Два модернизированных бомбардировщика Ту-160М вошли в состав дальней авиации в 2022 году.

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