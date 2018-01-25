Путин предложил создать в России сверхзвуковой пассажирский самолет

РИА Новости
13:39, 25 января 2018
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Президент РФ Владимир Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет на базе стратегического ракетоносца Ту-160.

Об этом Путин заявил после того, как посмотрел на демонстрационный полет Ту-160 «Петр Дейнекин» на Казанском авиационном заводе им. С. П. Горбунова.

Российский президент напомнил, что в СССР существовал пассажирский сверхзвуковой самолет Ту-144.

По словам Путина, производство Ту-144 было прекращено потому, что «билет должен был соответствовать какому-то среднему заработку в стране».

«А сейчас ситуация другая. Сейчас крупные компании появились, которые могли бы использовать этот самолет», — сказал он.

Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь рассказал президенту, что у корпорации уже есть проект подобного сверхзвукового гражданского лайнера.

РИА Новости
В октябре 2017 года Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов, проходившего в России, говорил, что от производства Ту-144 отказались из-за дороговизны такого самолета.
Сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144 выпускался в Советском Союзе с 1967 по 1984 годы (включая предсерийные образцы). Всего было построено 16 самолетов.
В коммерческой эксплуатации Ту-144 находился всего около семи месяцев — с октября 1977 года по июнь 1978 года. Затем компания «Аэрофлот» отказалась от его использования на регулярных рейсах, как считается, из-за низкой рентабельности таких полетов.
Кроме Ту-144, в мире серийно выпускался лишь один пассажирский сверхзвуковой самолет — Concorde. Он эксплуатировался до 2003 года.
В настоящий момент сверхзвуковые пассажирские самолеты в мире серийно не производятся.

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