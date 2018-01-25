Путин предложил создать в России сверхзвуковой пассажирский самолет
Президент РФ Владимир Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет на базе стратегического ракетоносца Ту-160.
Об этом Путин заявил после того, как посмотрел на демонстрационный полет Ту-160 «Петр Дейнекин» на Казанском авиационном заводе им. С. П. Горбунова.
Российский президент напомнил, что в СССР существовал пассажирский сверхзвуковой самолет Ту-144.
По словам Путина, производство Ту-144 было прекращено потому, что «билет должен был соответствовать какому-то среднему заработку в стране».
«А сейчас ситуация другая. Сейчас крупные компании появились, которые могли бы использовать этот самолет», — сказал он.
Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь рассказал президенту, что у корпорации уже есть проект подобного сверхзвукового гражданского лайнера.