Глава Минпромторга: Россия не будет создавать сверхзвуковой пассажирский самолет на базе Ту-160. Его спроектируют с нуля

Российский сверхзвуковой пассажирский самолет не будет создаваться на базе бомбардировщика-ракетоносца Ту-160, рассказал в интервью «Ведомостям» министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Ту-160, по его словам, слишком велик для такого проекта. Созданный на базе бомбардировщика-ракетоносца гражданский самолет будет нерентабелен, как и советский Ту-144, который эксплуатировали менее года.

Речь об отказе от создания сверхзвукового пассажирского самолета не идет, подчеркнул Мантуров, но его проект Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) разработает с нуля.

Создать гражданский сверхзвуковой самолет на базе стратегического ракетоносца Ту-160 ранее предлагал президент РФ Владимир Путин.

В настоящий момент сверхзвуковые пассажирские самолеты в мире серийно не производятся.