Глава Минпромторга: Россия не будет создавать сверхзвуковой пассажирский самолет на базе Ту-160. Его спроектируют с нуля
Российский сверхзвуковой пассажирский самолет не будет создаваться на базе бомбардировщика-ракетоносца Ту-160, рассказал в интервью «Ведомостям» министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Ту-160, по его словам, слишком велик для такого проекта. Созданный на базе бомбардировщика-ракетоносца гражданский самолет будет нерентабелен, как и советский Ту-144, который эксплуатировали менее года.
Речь об отказе от создания сверхзвукового пассажирского самолета не идет, подчеркнул Мантуров, но его проект Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) разработает с нуля.
В 2020–2022 гг. должны быть разработаны техническое задание на демонстратор сверхзвукового пассажирского самолета, сам демонстратор и проведены его натурные исследования. В 2022–2026 гг. может начаться эскизно-техническое, а затем и рабочее проектирование самолета.
Создать гражданский сверхзвуковой самолет на базе стратегического ракетоносца Ту-160 ранее предлагал президент РФ Владимир Путин.
В настоящий момент сверхзвуковые пассажирские самолеты в мире серийно не производятся.