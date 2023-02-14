Минобороны России сформировало из заключенных штурмовое подразделение «Шторм». Оно несет в Украине «катастрофические потери» — в том числе попадая под огонь по своим Главное из расследования CNN
Телеканал CNN опубликовал расследование о штурмовом подразделении, которое во время войны с Украиной сформировало министерство обороны РФ. В него вошли российские заключенные. По данным журналистов, подразделение получило номер 08807 и было прикреплено к вооруженным силам самопровозглашенной ЛНР. Его бойцы в октябре 2022 года принимали участие в боях за Соледар, где понесли «катастрофические потери».
Один из заключенных, с которым поговорили журналисты, рассказал, что входил в состав группы из 130 человек. Из них осталось не больше 40 — остальные либо погибли, либо получили тяжелые ранения. «Короче говоря, это мясорубка», — сказал собеседник CNN. Он добавил, что позднее подразделению 08807 присвоили новый номер — 40321. Оно получило известность как штурмовой отряд «Шторм».
Тот факт, что подразделение было сформировано именно при Минобороны РФ, журналистам подтвердили еще двое заключенных. Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сказал, в свою очередь, что российское военное ведомство могло начать вербовать заключенных, предлагая им «более выгодные условия» на фоне растущего влияния ЧВК Вагнера, которая активно набирала в тюрьмах наемников для участия в войне с Украиной.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Усов сообщил, что некоторые из попавших в плен российских заключенных говорили, что служат по контракту с Минобороны РФ.
По словам Усова, заключенных используют на фронте как «пушечное мясо». Расследование CNN это подтверждает. Один из собеседников журналистов заявил, что раненым не оказывают медицинскую помощь и возвращают на передовую с незалеченными ранами. «Здесь [в больнице] никого не оперируют. Люди ходят с пулевыми ранениями, с осколками в ногах», — рассказал он.
Другой заключенный заявил, что половина его отряда погибла, когда по нему открыли огонь другие российские военные. Он утверждает, что это было сделано преднамеренно.
Я передал нашим ребятам по рации, что по нам из минометов стреляют, что им следует целиться чуть правее. Но по нам все равно продолжили бить с обеих сторон. Тогда я понял, что они намеренно стреляли в нас.
В расследовании CNN также говорится о предполагаемой внесудебной казни одного из заключенных. Виктор Севальнев, осужденный за разбой и завербованный Минобороны, записал своей жене голосовое сообщение с больничной койки, в котором высказал опасения по поводу того, что его могут расстрелять. Вскоре после этого с женой заключенного связался представитель вооруженных сил самопровозглашенной ЛНР. Он сообщил, что ее муж погиб от осколочных ранений.
О том, что Минобороны России вербует российских заключенных, стало известно осенью 2022 года. Тогда в СМИ писали, что ведомство занялось вербовкой в колониях, где отбывают наказание бывшие сотрудники силовых структур, с целью сформировать из людей, обладающих определенными навыками и опытом, специальное подразделение. Сообщалось, что называться оно будет «Шторм».