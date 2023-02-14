Тела российских солдат, погибших в Донецкой области. 14 декабря 2022 года Shannon Stapleton / Reuters / Scanpix / LETA

Телеканал CNN опубликовал расследование о штурмовом подразделении, которое во время войны с Украиной сформировало министерство обороны РФ. В него вошли российские заключенные. По данным журналистов, подразделение получило номер 08807 и было прикреплено к вооруженным силам самопровозглашенной ЛНР. Его бойцы в октябре 2022 года принимали участие в боях за Соледар, где понесли «катастрофические потери».

Один из заключенных, с которым поговорили журналисты, рассказал, что входил в состав группы из 130 человек. Из них осталось не больше 40 — остальные либо погибли, либо получили тяжелые ранения. «Короче говоря, это мясорубка», — сказал собеседник CNN. Он добавил, что позднее подразделению 08807 присвоили новый номер — 40321. Оно получило известность как штурмовой отряд «Шторм».

Что за «Шторм»?

Минобороны России — вслед за ЧВК Вагнера — начало вербовать заключенных на войну с Украиной Из них создают спецотряд «Шторм», куда войдут осужденные сотрудники силовых ведомств

Что за «Шторм»?

Минобороны России — вслед за ЧВК Вагнера — начало вербовать заключенных на войну с Украиной Из них создают спецотряд «Шторм», куда войдут осужденные сотрудники силовых ведомств

Тот факт, что подразделение было сформировано именно при Минобороны РФ, журналистам подтвердили еще двое заключенных. Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сказал, в свою очередь, что российское военное ведомство могло начать вербовать заключенных, предлагая им «более выгодные условия» на фоне растущего влияния ЧВК Вагнера, которая активно набирала в тюрьмах наемников для участия в войне с Украиной.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Усов сообщил, что некоторые из попавших в плен российских заключенных говорили, что служат по контракту с Минобороны РФ.

По словам Усова, заключенных используют на фронте как «пушечное мясо». Расследование CNN это подтверждает. Один из собеседников журналистов заявил, что раненым не оказывают медицинскую помощь и возвращают на передовую с незалеченными ранами. «Здесь [в больнице] никого не оперируют. Люди ходят с пулевыми ранениями, с осколками в ногах», — рассказал он.

Другой заключенный заявил, что половина его отряда погибла, когда по нему открыли огонь другие российские военные. Он утверждает, что это было сделано преднамеренно.

Я передал нашим ребятам по рации, что по нам из минометов стреляют, что им следует целиться чуть правее. Но по нам все равно продолжили бить с обеих сторон. Тогда я понял, что они намеренно стреляли в нас.

В расследовании CNN также говорится о предполагаемой внесудебной казни одного из заключенных. Виктор Севальнев, осужденный за разбой и завербованный Минобороны, записал своей жене голосовое сообщение с больничной койки, в котором высказал опасения по поводу того, что его могут расстрелять. Вскоре после этого с женой заключенного связался представитель вооруженных сил самопровозглашенной ЛНР. Он сообщил, что ее муж погиб от осколочных ранений.

О том, что Минобороны России вербует российских заключенных, стало известно осенью 2022 года. Тогда в СМИ писали, что ведомство занялось вербовкой в колониях, где отбывают наказание бывшие сотрудники силовых структур, с целью сформировать из людей, обладающих определенными навыками и опытом, специальное подразделение. Сообщалось, что называться оно будет «Шторм».

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