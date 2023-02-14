Евгений Пригожин подтвердил, что создал «фабрику троллей»

Петербургский бизнесмен, владелец Евгений Пригожин признал, что создал и длительное время управлял «Агентством интернет-исследований», которое также известно как . Об этом Пригожин сообщил в ответ на запрос журналистов Der Spiegel. Комментарий Пригожина распространила его пресс-служба.

«Я никогда не был просто финансистом „Агентства интернет-исследований“. Я его придумал, я его создал, я им управлял длительное время», — заявил Пригожин, отвечая на вопрос, финансировал ли он «Агентство интернет-исследований».

Пригожин сказал, что создал «фабрику троллей» «для защиты российского информационного пространства от хамской агрессивной пропаганды антироссийских тезисов со стороны Запада».

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Власти США, которые в 2018 году обвинили «фабрику троллей» во вмешательстве в выборы президента в 2016 году, утверждали, что Евгений Пригожин — учредитель и генеральный директор «Агентства интернет-исследований». Представитель Пригожина тогда заявил РБК, что ни компания «Конкорд», ни иные структуры, принадлежащие бизнесмену, «никак не связаны с деятельностью, направленной на вмешательство в американские выборы», а с «фабрикой троллей» Пригожин «никак не связан».