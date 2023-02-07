Прокуратура попросила приговорить журналистку Марию Пономаренко к девяти годам колонии по делу о «фейках» про армию

В ходе прений сторон в Ленинском районном суде Барнаула прокуратура запросила девять лет колонии общего режима для журналистки и активистки Марии Пономаренко, которую обвиняют в распространении «заведомо ложной информации» о российских военных.

Государственный обвинитель также попросил суд на пять лет запретить журналистке администрировать интернет-ресурсы. Об этом рассказал адвокат Дмитрий Шитов, сотрудничающий с «ОВД-Инфо».

По версии следствия, журналистка опубликовала в своем телеграм-канале «ложную информацию» о том, что российские военные нанесли авиаудар по , «когда официальными источниками, в том числе и министерством обороны РФ, данная информация была опровергнута, о чем вышеуказанная гражданка знала».

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Марию Пономаренко освещала для RusNews события в Барнауле, Новосибирске и Петербурге. В апреле 2022 года ее арестовали и впервые отправили в следственный изолятор, где она провела полгода.

Журналистка жаловалась, что арест отрицательно сказался на ее психическом состоянии. По словам сторонников Пономаренко, у журналистки клаустрофобия и истерическое расстройство, ей было тяжело находиться в камере с заклеенными окнами. Согласно сообщениям RusNews, в какой-то момент Пономаренко вскрыла себе вены, а также разбила окно в камере, за что попала в карцер. В ноябре по ходатайству адвокатов журналистку перевели под домашний арест в квартиру бывшего мужа.

В конце января Пономаренко снова отправили в СИЗО. Это после того, как журналистка поругалась с бывшим мужем, ушла из дома в отдел полиции.