Журналистку Марию Пономаренко, которую судят по делу о «фейках» про армию, перевели из СИЗО под домашний арест. Она жаловалась на ухудшение психического состояния

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В Барнауле суд перевел под домашний арест журналистку и активистку Марию Пономаренко, которую обвиняют в распространении «заведомо ложной информации» о российских военных. Об этом сообщают ее коллеги из издания RusNews.

Ее семья подала прошение о домашнем аресте, и на удивление суд удовлетворил прошение! Теперь наша коллега сможет увидеться со своими несовершеннолетними детьми.

По словам адвоката Дмитрия Шитова, суд принял во внимание, что большая часть доказательств по делу исследована, а также интересы детей Марии Пономаренко и ее психическое состояние.

Ранее Мария Пономаренко говорила, что пребывание в СИЗО отрицательно сказалось на ее психическом состоянии. По словам ее сторонников, у журналистки клаустрофобия и истерическое расстройство, и ей было тяжело находиться в камере с заклеенными окнами (об этом она писала и в письмах). Согласно сообщениям RusNews, в какой-то момент Мария Пономаренко вскрыла себе вены, а также разбила окно в камере, за что попала в карцер.

Мария Пономаренко освещала для RusNews события в Барнауле, Новосибирске и Петербурге. В конце марта она переехала из Барнаула в Петербург. В конце апреля ее арестовали.

По версии следствия, Пономаренко опубликовала в своем телеграм-канале «ложную информацию» о том, что российские военные нанесли авиаудар по , «когда официальными источниками, в том числе и министерством обороны РФ, данная информация была опровергнута, о чем вышеуказанная гражданка знала».