В Петербурге журналистку Марию Пономаренко арестовали по делу о «фейках» про российскую армию из-за поста об уничтоженном драмтеатре в Мариуполе

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Октябрьский районный суд Петербурга на два месяца арестовал журналистку RusNews Марию Пономаренко по делу о «фейках» про российских военных ( ). Об этом сообщает «Сота».

По версии следствия, которую приводит пресс-служба судов Петербурга, 17 марта Пономаренко опубликовала в своем телеграм-канале «ложную информацию», что российские военные нанесли авиаудар по драмтеатру в Мариуполе, «когда официальными источниками, в том числе и министерством обороны РФ, данная информация была опровергнута, о чем вышеуказанная гражданка знала».

В ходе заседания стало известно, что расследование в отношении Пономаренко начали «в том числе из-за поста про уничтоженный драмтеатр в Мариуполе с 292 просмотрами», пишет «Бумага». Предполагается, что речь идет о телеграм-канале «Наши дни» с 1,6 тысячи подписчиков. «Бумага» отмечает, что пока не доказано, является ли автором публикации именно Пономаренко. В этом телеграм-канале также публиковались посты человека, представлявшегося Дмитрием Александровичем.

Кроме того, в суде следствие заявило, что допрашивало несовершеннолетних дочерей Пономаренко 13 и 16 лет, и часть показаний против матери дала одна из них. В свою очередь защита журналистки отметила, что в материалах дела данных о допросе дочери Пономаренко нет.

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Мария Пономаренко освещала для RusNews события в Барнауле, Новосибирске и Петербурге. В конце марта она переехала из Барнаула в Петербург, вечером 23 апреля ее задержали. В доме журналистки в Барнауле прошел обыск.

По словам адвоката журналистки Сергея Подольского, уголовное дело на Пономаренко завели барнаульские следователи. Сама сотрудница RusNews называет уголовное преследование местью за на Алтае.

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