В Швейцарии не нашли оснований для передачи частных российских активов Украине

Министерство юстиции Швейцарии не нашло юридических оснований для конфискации частных активов, замороженных в банках страны на счетах российских граждан, и передачи их на восстановление Украины. Об этом говорится в сообщении министерства.

Рабочая группа, созданная в министерстве, пришла к выводу, что конфискация частных активов законного происхождения без компенсации «недопустима по швейцарскому законодательству», противоречит Конституции и «существующему правовому порядку», а также нарушает международные обязательства страны.

Речь идет только о частных счетах и имуществе, владельцы которых попали под санкции, а не о государственных российских активах.

В сообщении подчеркивается, что Россия нарушила международное право, напав на Украину, поэтому, по мнению швейцарского Минюста, обязана выплатить ей репарации за причиненный ущерб.

С момента вторжения России в Украину Швейцария заморозила российских активов на 7,5 миллиарда швейцарских франков (около 7,9 миллиарда долларов), а также 15 объектов недвижимости в шести кантонах.

15 февраля страны Евросоюза одобрили формирование рабочей группы по использованию замороженных и арестованных российских активов для поддержки восстановления Украины. Группа рассмотрит вопрос о том, насколько использование этих средств соответствует законодательству ЕС и международному праву.

Bloomberg писал, что идею о конфискации замороженных российских активов и использования их для восстановления Украины не поддерживают швейцарские банки. По их мнению, игнорирование прав собственности может подорвать авторитет Швейцарии как финансового центра, а также стать «смертным приговором» для швейцарской банковской системы.