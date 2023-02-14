Молдова временно закрыла свое воздушное пространство. И открыла спустя три с половиной часа

Обновление. Воздушное пространство над Молдовой вновь открыто, сообщило управление гражданской авиации страны. Воздушное пространство закрывали с 11:24 до 14:47 по местному времени «в целях обеспечения безопасности полетов гражданской авиации», отметили в ведомстве.

Власти Молдовы временно закрыли воздушное пространство страны, сообщили профильные телеграм-каналы и подтвердили в авиакомпании Air Moldova.

Воздушное пространство закрыто до 16:00 по местному времени «по соображениям безопасности», сказано в извещении летному составу, которое цитируют телеграм-каналы.

Телеграм-канал Moldova Liberă пишет, что, по предварительной информации, в Кишиневе заметили дрон, якобы прилетевший из Украины.

Президент Молдовы Майя Санду заявила 13 февраля, что в стране готовится государственный переворот, а диверсанты с военной подготовкой скоро могут атаковать государственные здания и взять заложников. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка перехватила «российский план разрушения политической ситуации в Молдове».

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