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Нижняя палата Национальной Ассамблеи Польши вечером 14 декабря приняла резолюцию о признании России «страной, поддерживающей терроризм и применяющей террористические методы». Соответствующий документ опубликован на сайте сейма Польши.

В резолюции сказано, что подобное решение принято на основании того, что Россия систематически нарушает права человека, международное право, устав ООН, а также ряд других обязательств.

Отдельно в документе отмечаются последствия российского вторжения в Украину. В частности, сейм Польши обвинил Россию в аннексии территорий Украины, массовой гибели мирных жителей, атаках на гражданскую инфраструктуру и военных преступлениях, совершаемых российскими военными, включая казни, пытки, похищения, сексуализированное насилие, мародерство и принудительную депортацию мирных жителей Украины. Кроме того, России вменяется в вину продовольственный и ядерный шантаж.

Помимо этого, сейм Польши признал Россию страной, несущей ответственность за авиакатастрофу 2014 года, когда над территорией Украины сбили малазийский боинг. Также польские депутаты признали Россию виновной в крушении президентского авиалайнера в Смоленске в 2010 году, в результате которого погиб президент Польши Лех Качиньский.

«За» принятие резолюции проголосовали 231 депутат. Еще 226 парламентариев воздержались, в частности, из-за разногласий, вызванных пунктом о крушении польского самолета в Смоленске.

В мае 2022 года сейм Литвы объявил Россию «террористическим государством». В августе аналогичное решение принял парламент Латвии, а в октябре парламент Эстонии назвал Россию «страной — спонсором терроризма».

В октябре Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о российской агрессии против Украины, в которой призвала членов Совета Европы признать РФ «террористическим режимом».

В конце октября сенат (верхняя палата парламента) Польши принял резолюцию о признании властей России «террористическим режимом».

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Как читать новости о том, что Россию где-то объявили «страной — спонсором терроризма»? Отвечаем на три главных вопроса о соответствующей резолюции Европарламента и о решениях разных стран

Подробнее о европейских резолюциях

Как читать новости о том, что Россию где-то объявили «страной — спонсором терроризма»? Отвечаем на три главных вопроса о соответствующей резолюции Европарламента и о решениях разных стран