Сенат Польши признал власти России «террористическим режимом»

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Сенат Польши — верхняя палата польского парламента — принял резолюцию о признании властей России «террористическим режимом». Об этом сообщается на сайте Сената.

Резолюцию поддержали все 85 сенаторов, которые присутствовали на заседании. В ней говорится, что Сенат «решительно осуждает российскую агрессию и призывает все страны, выступающие за мир, демократию и права человека, признать власть Российской Федерации террористическим режимом».

Российские войска терроризируют жителей Украины, бомбя гражданские объекты, пытают и убивают военнопленных и мирных жителей, похищают украинских детей, а также и отправляют взрослых граждан Украины «на дальнюю периферию России», сказано в резолюции.

«Россия должна быть побеждена и лишена возможности подвергать опасности своих соседей», — заявлено в документе.

В мае 2022 года Сейм Литвы объявил Россию «террористическим государством». А августе аналогичное решение принял парламент Латвии, а в октябре парламент Эстонии назвал Россию страной — спонсором терроризма.

Кроме того, в октябре Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о российской агрессии против Украины, в которой призвала членов Совета Европы признать РФ «террористическим режимом».

Украина добивается, чтобы власти США также присвоили России статус страны — спонсора терроризма, но они отказываются это сделать. По неофициальным данным, в Вашингтоне считают, что это, в частности, сорвет сделку по экспорту украинского зерна через Черное море.

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