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Парламент Эстонии принял заявление, в котором осудил аннексию украинских территорий Россией и объявил Россию страной — спонсором терроризма. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента. Агентство ERR сообщает, что он был одобрен единогласно.

В заявлении говорится, что Эстония никогда не признает нарушение территориальной целостности Украины в результате агрессии и законность «референдумов о присоединении к России» украинских территорий. Парламент поддержал расследования Международного суда и Международного уголовного суда, направленные на выяснение обстоятельств преступлений, совершенных на территории Украины, а также призвал к международному трибуналу над виновными.

Эстонский парламент также заявил, что мобилизация в России проводится с целью продолжения преступной агрессии и по этой причине является преступлением против мира. Помимо этого, депутаты поддержали требование лишить Россию статуса постоянного члена Совета безопасности ООН.

В заключение парламент Эстонии призвал ЕС и НАТО значительно увеличить объем военной и гуманитарной помощи Украине, а также поддержать послевоенное восстановление государства.

Эстонские депутаты призвали другие страны мира принять аналогичные заявления и «дать совместный отпор» России.

Первой страной, которая объявила Россию государством, поддерживающим терроризм, стала Литва. Соответствующее заявление было принято в мае 2022 года. В августе с таким заявлением выступила Латвия. 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию с призывом ко всем государствам — участникам организации признать Россию «террористическим режимом».

Президент США Джо Байден отказывается объявить Россию страной — спонсором терроризма.

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ПАСЕ объявила Россию «террористическим режимом», а США не хотят. Как целая страна может быть террористом? Выпуск рассылки «Сигнал» на «Медузе»

Страна-террорист

ПАСЕ объявила Россию «террористическим режимом», а США не хотят. Как целая страна может быть террористом? Выпуск рассылки «Сигнал» на «Медузе»