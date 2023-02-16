Глава МВД России уволил двух полковников за отказ предоставить убежище пророссийскому блогеру из Латвии

Глава МВД России Владимир Колокольцев уволил двух сотрудников ведомства за «формальный подход к рассмотрению заявления граждан». Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Из министерства уволены заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве полковник полиции Игорь Дудник и начальник отдела по вопросам беженцев управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве полковник полиции Татьяна Дмитриева.

Увольнение связано с делом блогера из Латвии Сергея Васильева. В сообщении МВД говорится, что Васильев был вынужден покинуть Латвию «в связи с уголовным преследованием в ряде государств, связанным с его активной гуманитарной и волонтерской деятельностью по поддержке населения Донбасса». Он приехал в Россию и обратился в московское управление МВД с просьбой предоставить ему временное убежище.

МВД утверждает, что заявление Васильева рассмотрели «поверхностно» и без учета «обстоятельств, в том числе наличия угрозы его жизни и здоровью» на территории Латвии. Ему отказали в предоставлении убежища в России. Сейчас это решение отменено, в ближайшее время блогеру предоставят убежище, заявили в министерстве.

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Сергей Васильев — создатель телеграм-канала «Антифашисты Прибалтики», на него подписаны чуть более 6 тысяч человек. В нем, частности, есть репосты каналов телеведущего Владимира Соловьева, пранкеров Вована и Лексуса, фрагменты видео главреда RT Маргариты Симоньян. Кроме того, там сообщалось о наборе «партизан и подпольщиков» в странах Балтии, которые будут собирать информацию «о нацистских преступниках». Васильев утверждал, что в Латвии на него заведено уголовное дело о «пособничестве терроризму» — по его версии, из-за сбора гуманитарной помощи Донбассу. Он уехал в Россию в сентябре 2022 года.