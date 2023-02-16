«Важные истории»: Минобороны РФ решило массово задействовать авиацию в Украине

Российские военные решили массово применять авиацию на войне в Украине, заявил изданию «Важные истории» источник, близкий к Минобороны РФ.

«Раньше ее [авиацию] берегли, она почти не залетала в зону действия украинской ПВО. Теперь решили сменить тактику», — рассказал собеседник журналистов, добавив, что у Минобороны РФ по-прежнему неоспоримое преимущество в авиации над ВСУ.

Он добавил, что российские самолеты и вертолеты «будут массово сбивать», но у ВСУ все равно возникнут проблемы.

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Ранее Financial Times со ссылкой на данные западной разведки сообщила, что Россия стягивает военную авиацию к границам Украины. Собеседники газеты в НАТО рассказали, что Россия готовит воздушную кампанию, в которой задействует около 80% своей военной авиации и попытается вывести из строя ПВО Украины.

По сведениям Минобороны Великобритании, Россия с начала войны потеряла в Украине 130 военных самолетов. При этом по состоянию на февраль 2023 года у Минобороны РФ остается около 1500 самолетов с экипажами, заявили в британской разведке.

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