Минобороны Великобритании: Россия с начала войны потеряла в Украине 130 самолетов

Министерство обороны Великобритании в ежедневном обзоре ситуации в Украине пишет, что российские войска с начала полномасштабного вторжения потеряли около 130 самолетов.

У Вооруженных сил РФ, по данным британской разведки, по состоянию на февраль 2023 года остается около 1500 военных самолетов с экипажами.

Как отмечают авторы разбора, российская авиация по-прежнему демонстрирует низкую эффективность и действует, в основном, над оккупированными территориями. В небе военной авиации РФ успешно противостоит украинская ПВО, а на земле из-за угрозы взрывов на российских аэродромах командование было вынуждено рассредоточить самолеты.

В таких условиях, считают в Минобороны Великобритании, российское командование не будет расширять использование авиации, так как это приведет к неприемлемым потерям.

В декабре беспилотники атаковали авиабазу Дягилево в Рязанской области, аэродром Энгельс в Саратовской области и аэродром в Курской области. Минобороны РФ обвинило в произошедшем ВСУ.

Британский Международный институт стратегических исследований (IISS) в 15 февраля сообщил, что Россия, по его оценкам, с начала войны потеряла около 50% от довоенного числа современных танков Т-72Б и Т-72Б3М, а также большое количество Т-80. Потери российской авиации эксперты IISS оценили в 6-8% от довоенной численности. При этом среди некоторых моделей самолетов, таких как, например, бомбардировщики Cу-24М и истребители Су-30СМ потери составляют 10-15%.

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